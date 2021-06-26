Експерт розповів про шанси Ломаченка в бою проти Накатані

Українець не матиме проблем в поєдинку з японцем, який вище його на 12 см

У ніч на 27 червня Василь Ломаченко проведе перший за останні вісім місяців поєдинок. Суперник, японець Масаєші Накатані, провів на профі-рингу 20 боїв, 1 19-ти з яких переміг.

Накатані вищий, і йому простіше боксувати на дистанції. Він добре працює джебом, тож Василю доведеться під нього постійно «пірнати» і розривати дистанцію. Це вимагає чимало сил, але, здається, Ломаченко підготувався дуже добре. Українця називають «вовком» – через його вміння багато пересуватися рингом. Напевно запропонує Накатані високий темп. Якщо його витримає, то має перемагати. Японець дуже витривалий, тому одесит спробує не затягувати сутичку. Поступатися Василю не можна. В іншому випадку йому доведеться повернутися у пів легку вагу, або взагалі завершити боксерську кар’єру.

«Скоріше за все, Ломаченко виграє по очках, як кажуть, в одну хвіртку, – розповів «Главкому» експерт боксу Олександр Беленький. – Бій цікавий лише в тому сенсі, що це поєдинок Ломаченка. До речі, у Василя можуть виникнути проблеми, але зовсім невеликі».

Букмекери віддають перевагу українцю. Коефіцієнт на його перемогу – 1,06. На успіх Накатані – 7,5. Нічия оцінена як 1 до 22-х.