Джошуа назвав нову дату поєдинку з Усиком

Чемпіонській бій у суперважкій вазі відбудеться наприкінці вересня

Найкращий боксер світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа заявив, що бій з Олександром Усиком відбудеться в кінці вересня.

«Я хотів провести поєдинок у серпні, але моя команда наполягла на тому, щоб перенести бій на більш пізній термін, щоб я краще підготувався. В кінці вересня мені доведеться битися з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, – наводить слова Джошуа «Спортарена». – Я зобов’язаний виграти поєдинок з Усиком, щоб стати абсолютним чемпіоном. У наступному бою я мав поборотися за всі пояси в нашому дивізіоні ( з Тайсоном Ф’юрі), але тепер маю спочатку перемогти Усика.

Я не боюся нікого з них. Він не покаже нічого такого, що я не бачив раніше. Дві руки, дві ноги, мозок і трохи серця. Він хороший боєць, я кидаю собі виклик на тренуванні. Тож давай зробимо це».

Джошуа і Усик продовжують переговори щодо проведення поєдинку за звання чемпіона світу у суперважкій вазі. За попередньою інформацією, бій пройде в Лондоні на «Вемблі» або стадіоні «Тоттенгема».

Промоутер британця Едді Хірн заявив, що у контракті на бій буде прописана опція реваншу.

Джошуа останній бій провів в грудні, коли успішно захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO в поєдинку з Кубратом Пулєвим.

Для Усика бій з Джошуа стане третім у суперважкій вазі: раніше українець переміг американця Чазза Візерспуна та британця Дерека Чісору.