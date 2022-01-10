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    Ломаченко поскаржився на відсутність бажаючих з ним побитися

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    Василь Ломаченко чекає суперника, але ніхто не відгукується - Ломаченко поскаржився на відсутність бажаючих з ним побитися
    Василь Ломаченко чекає суперника, але ніхто не відгукується
    фото з відкритих джерел

    З боксером з Білгород-Дністровського не хочуть підписувати контракт на поєдинок

    Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко, який після грудневої перемоги над Річардом Коммі став претендентом на титульний бій, поскаржився, що ніхто не хоче з ним зустрічатися в ринзі. Про це боксер з Білгород-Дністровського розповів в інтерв’ю DAZN.

    «Ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною», – сказав Ломаченко.

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    Раніше чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос розповів, що він обиратиме наступного суперника між Девідом Хейні, Василем Ломаченком і Жервонтою Девісом.

    Судячи із заяви Ломаченка, Камбосос зустрічатися з ним уже не бажає.

    В активі Василя Ломаченка 16 перемог (з них 11 нокаутом) та 2 поразки.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі Жервонта Девіс
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    Ломаченко поскаржився на відсутність бажаючих з ним побитися