Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії
Володимир заробив на рингу £58 млн
Видання Manchester Evening News підрахувало, скільки заробили на рингу найуспішніші боксери. До топ-10 потрапив колишній чемпіон світу Володимир Кличко.
Найбагатшим, як виявилося, став колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер. Його статки видання оцінює в £400 млн. На другому місці опинився легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман (£222 млн), третім у списку став екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (£163 млн).
Топ-10 найбагатших боксерів за версією Manchester Evening News:
1. Флойд Мейвезер – £400 млн.
2. Джордж Форман – £222 млн.
3. Менні Пак'яо – £163 млн.
4. Оскар Де Ла Хойя – £148 млн.
5. Сауль Альварес – £105 млн.
6. Леннокс Льюїс – £103 млн.
7. Тайсон Ф'юрі – £100 млн.
8. Шугар Рей Леонард – £88 млн.
9. Ентоні Джошуа – £60 млн.
10. Володимир Кличко – £58 млн.
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