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    Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії

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    Володимир Кличко зробив успішну кар'єру в боксі - Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії
    Володимир Кличко зробив успішну кар'єру в боксі
    фото з відкритих джерел

    Володимир заробив на рингу £58 млн

    Видання Manchester Evening News підрахувало, скільки заробили на рингу найуспішніші боксери. До топ-10 потрапив колишній чемпіон світу Володимир Кличко.

    Найбагатшим, як виявилося, став колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер. Його статки видання оцінює в £400 млн. На другому місці опинився легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман (£222 млн), третім у списку став екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (£163 млн).

    Топ-10 найбагатших боксерів за версією Manchester Evening News:

    1. Флойд Мейвезер – £400 млн.

    2. Джордж Форман – £222 млн.

    3. Менні Пак'яо – £163 млн.

    4. Оскар Де Ла Хойя – £148 млн.

    5. Сауль Альварес – £105 млн.

    6. Леннокс Льюїс – £103 млн.

    7. Тайсон Ф'юрі – £100 млн.

    8. Шугар Рей Леонард – £88 млн.

    9. Ентоні Джошуа – £60 млн.

    10. Володимир Кличко – £58 млн.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Джордж Форман Флойд Мейвезер
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    Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії