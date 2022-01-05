Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії

Володимир заробив на рингу £58 млн

Видання Manchester Evening News підрахувало, скільки заробили на рингу найуспішніші боксери. До топ-10 потрапив колишній чемпіон світу Володимир Кличко.

Найбагатшим, як виявилося, став колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер. Його статки видання оцінює в £400 млн. На другому місці опинився легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман (£222 млн), третім у списку став екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (£163 млн).

Топ-10 найбагатших боксерів за версією Manchester Evening News:

1. Флойд Мейвезер – £400 млн.

2. Джордж Форман – £222 млн.

3. Менні Пак'яо – £163 млн.

4. Оскар Де Ла Хойя – £148 млн.

5. Сауль Альварес – £105 млн.

6. Леннокс Льюїс – £103 млн.

7. Тайсон Ф'юрі – £100 млн.

8. Шугар Рей Леонард – £88 млн.

9. Ентоні Джошуа – £60 млн.

10. Володимир Кличко – £58 млн.