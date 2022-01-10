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    Світоліна зазнала другої поспіль поразки на старті сезону, Костюк іде далі

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    Еліна Світоліна важко входить у сезон - Світоліна зазнала другої поспіль поразки на старті сезону, Костюк іде далі
    Еліна Світоліна важко входить у сезон
    фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка поступилася Медісон Кіз на турнірі в Аделаїді

    Перша ракетка України Еліна Світоліна важко входить у сезон. Вже на другому турнірі в Аделаїді вона поступилася в першому раунді. Але якщо раніше вона не змогла взяти гору над 130-ю в рейтингу Анастасією Гасановою, то сьогодні Світоліна зустрічалася з потужною американкою Медісон Кіз.

    В першому сеті рівної боротьби не вийшло. Еліна одразу віддала дві свої подачі і закономірно поступилася. В другому нав’язала боротьбу, але видно було, що очки їй даються набагато важче, ніж суперниці. Світоліна зробила аж сім подвійних помилок, тобто задарма віддала майже два гейми. У Кіз же, в свою чергу, пішла подача. Ейсами вона виграла 14 розіграшів. Підсумок – 6:2, 6:4.

    А ось Марта Костюк, яка також грає на цьому турнірі з призовим фондом $240 тис., без проблем пройшла досвідчену Шелбі Роджерс – 6:3, 6:4. Причому киянка не припустилася жодної подвійної помилки і шість разів подала навиліт.

    В 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з переможницею пари Синякова/Гауф.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    Світоліна зазнала другої поспіль поразки на старті сезону, Костюк іде далі