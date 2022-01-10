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    Українські футбольні клуби у Туреччині розіграють «Зимовий кубок»

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    У новому турнірі, ймовірно, зіграють провідні клуби першої ліги - Українські футбольні клуби у Туреччині розіграють «Зимовий кубок»
    У новому турнірі, ймовірно, зіграють провідні клуби першої ліги
    фото: ФК Металіст

    Команди вищої і першої ліг отримають додаткову мотивація під час контрольних ігор

    Українські футбольні клуби, які проводитимуть передсезонні тренувальні збори у Туреччині, зможуть взяти участь у «Зимовому кубку». Про це повідомив директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов.

    «Ми назвали турнір «Winter Cup 2022», у ньому візьмуть участь клуби УПЛ та Першої ліги. Це будуть команди, які нині динамічно розвиваються та команди, які оголошували про масштабний рестарт. Усі зіграють із усіма. Старт турніру на початку лютого. Незабаром ми про всіх і про все розповімо, дати турніру, формат, які клуби зіграють», – написав Денисов на свої сторінці в соцмережах.

    Раніше, нагадаємо, старт другої частини чемпіонату України з футболу перенесли ближче до весни.

    Тим часом Мірча Луческу розповів про трансферну політику «Динамо» й «Шахтаря».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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    Українські футбольні клуби у Туреччині розіграють «Зимовий кубок»