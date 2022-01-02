Українець Вихрист після нокдауну здобув дев’яту перемогу на профі-рингу

Віктор переміг грузина Кіладзе в другому раунді

У ніч на друге січня український боксер Віктор Вихрист здобув дев’яту перемогу в професіоналах. В Голівуді він зустрівся на рингу з грузинським боксером надважкої ваги Яго Кіладзе і зумів піднятися після нокдауну.

У першому раунді було зафіксовано одразу три нокдауни. Двічі падав грузин і одного разу – українець.

У другому раунді бійці знову обмінялися нокдаунами. Спочатку на підлозі опинився Вихрист, а потім – Кіладзе. Рефері перервав бій, хоча Яго швидко піднявся. Кілпдзе хотів побити суддю, але стримався.

У головній події боксерського вечора Луїс Ортіс переміг Чарльза Мартіна нокаутом у шостому раунді.