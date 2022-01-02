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    Українець Вихрист після нокдауну здобув дев’яту перемогу на профі-рингу

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    Віктор Вихрист не знає поразок у професіоналах - Українець Вихрист після нокдауну здобув дев’яту перемогу на профі-рингу
    Віктор Вихрист не знає поразок у професіоналах
    фото з відкритих джерел

    Віктор переміг грузина Кіладзе в другому раунді

    У ніч на друге січня український боксер Віктор Вихрист здобув дев’яту перемогу в професіоналах. В Голівуді він зустрівся на рингу з грузинським боксером надважкої ваги Яго Кіладзе і зумів піднятися після нокдауну.

    У першому раунді було зафіксовано одразу три нокдауни. Двічі падав грузин і одного разу – українець.

    У другому раунді бійці знову обмінялися нокдаунами. Спочатку на підлозі опинився Вихрист, а потім – Кіладзе. Рефері перервав бій, хоча Яго швидко піднявся. Кілпдзе хотів побити суддю, але стримався.

    У головній події боксерського вечора Луїс Ортіс переміг Чарльза Мартіна нокаутом у шостому раунді.

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    Теги: бокс Віктор Вихрист
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    Українець Вихрист після нокдауну здобув дев’яту перемогу на профі-рингу