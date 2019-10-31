Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020



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Василь Ломаченко Твіттер

Український боксер ввійшов у робочу групу Міжнародного олімпійського комітету

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020 в Токіо.

Наш спортсмен ввійшов у робочу групу Міжнародного олімпійського комітету, яка організовуватиме кваліфікаційні олімпійські турніри з боксу та сам турнір Олімпіади-2020, інформує insidethegames.

Послів Олімпіади від боксу обирали шляхом голосування національних олімпійських комітетів та національних федерацій.

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Змагання з боксу Олімпіади-2020 триватимуть з 25 липня по 9 серпня.

Ломаченко за час виступів на аматорському рівні двічі перемагав на Олімпійських іграх: 2008 року в Пекіні та 2012 року в Лондоні.