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    Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020

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    Василь Ломаченко - Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020
    Василь Ломаченко
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    Український боксер ввійшов у робочу групу Міжнародного олімпійського комітету

    Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020 в Токіо.

    Наш спортсмен ввійшов у робочу групу Міжнародного олімпійського комітету, яка організовуватиме кваліфікаційні олімпійські турніри з боксу та сам турнір Олімпіади-2020, інформує insidethegames.

    Послів Олімпіади від боксу обирали шляхом голосування національних олімпійських комітетів та національних федерацій.

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    Змагання з боксу Олімпіади-2020 триватимуть з 25 липня по 9 серпня.

    Ломаченко за час виступів на аматорському рівні двічі перемагав на Олімпійських іграх: 2008 року в Пекіні та 2012 року в Лондоні.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) бокс Василь Ломаченко МОК Олімпіада-2020
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