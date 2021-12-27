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    Ломаченку готують бій за звання абсолютного чемпіона світу

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    Василь Ломаченко побив Річарда Коммі і чекає на титульний поєдинок - Ломаченку готують бій за звання абсолютного чемпіона світу
    Василь Ломаченко побив Річарда Коммі і чекає на титульний поєдинок
    фото з відкритих джерел

    Top Rank сподівається провести поєдинок між українцем і австралійцем Камбососом в першій половині 2022 року

    Василь Ломаченко має шанс провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Про це заявив президент Top Rank Тодд Дюбоф. Він сподівається, що бій між українцем і австралійцем Джорджем Камбососом відбудеться в першій половині 2022 року.

    «Ломаченко дав нам зрозуміти, що Камбосос – це той бій, який він хоче отримати. Ми намагаємось обговорити з ними можливість проведення цього поєдинку у першій половині наступного року. Ломаченко є прикладом для багатьох. Він вийшов з любителів і боровся за титул чемпіона світу вже у другій сутичці. Він дивиться на невдачі як на перезавантаження. Він повернувся з двома блискучими перемогами і ніколи не каже «ні» жодному супернику. Він хоче повернути свої титули», – цитує Дюбофа Sky Sports.

    12 грудня Василь Ломаченко переміг боксера з Гани Річарда Коммі. Цей успіх став для нього другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєсі Накатані.

    Після бою з Коммі українець не взяв на нагородження український прапор.

    Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

    Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Ломаченку готують бій за звання абсолютного чемпіона світу