Усик відреагував на відсторонення Ломаченка від боксу

Чемпіон світу у надважкій вазі вважає звичайною практикою усунення боксерів після поєдинків

Олександр Усик, який став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі, прокоментував реакцію спортивних видань на тимчасове усунення Василя Ломаченка від боїв у США.

«Діряві ЗМІ – не побоюся цього слова, треба називати речі своїми іменами – пишуть усілякі дурниці. Атлетичні комісії різних Штатів та регіонів у країнах, де проводяться поєдинки, найчастіше після чудових та барвистих боїв усувають спортсмена на певний час для їх відновлення. Деякі за це чіпляються та видають за реальність.

Вони брешуть, просто дурять своїх читачів. Василь Анатолійович обов'язково скоро повернеться на ринг, як тільки відпочине та з'явиться наступний опонент. Також мене після бою з Ентоні Джошуа відсторонили на деякий час через розсічення. На три місяці, на мою думку, або на скільки. Тож читайте лише правдиву інформацію», – сказав Усик у прямому ефірі свого «інстаграма».

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