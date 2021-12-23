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    Анонсер поєдинків Усика й Ломаченка розбився на мотоциклі

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    Девід Діаманте переніс складну операцію - Анонсер поєдинків Усика й Ломаченка розбився на мотоциклі
    Девід Діаманте переніс складну операцію
    фото з відкритих джерел

    Девід Діаманте пошкодив хребет і вчитиметься ходити

    Знаменитий анонсер боксерських поєдинків Девід Діаманте потрапив у ДТП на мотоциклі. Аварія сталася в Нью-Йорку, коли шоумен їхав на байку в Брукліні. Внаслідок аварії американець отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер, а також зазнав серйозної травми правого коліна.

    Діаманте був доправлений до лікарні у важкому стані та переніс п'ятигодинну операцію, під час якої йому вставили у хребет дев'ять гвинтів та стрижні. Рінг-анонсер уже прийшов до тями і навіть дав перший коментар.

    «Це буде важка дорога, і на одужання піде багато часу. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше», — наводять слова Діаманте «Факти».

    Зазначимо, що Девід працював на багатьох боях за участю зірок світового боксу. Зокрема, він оголошував вердикт суддів на поєдинках за участю Олександра Усика (наприклад, з Муратом Ґассієвим, Дереком Чісорою) та Василя Ломаченка (з Кемпбеллом).

    Девід Діаманте відомий своєю коронною фразою The fight starts now! («Битва починається прямо зараз!»).

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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    Анонсер поєдинків Усика й Ломаченка розбився на мотоциклі