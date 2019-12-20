Колишній помічник Гвардіоли очолив «Арсенал»



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Мікель Артета Твіттер

Лондонський клуб оголосив про призначення нового тренера

Колишній іспанський півзахисник Мікель Артета став головним тренером лондонського «Арсеналу». Про призначення фахівця повідомила пресслужба англыйського клубу.

Угоду з 37-річним Артетою укладено на 3,5 року. За часів ігрової кар'єри він виступав у складі «Арсеналу» з 2011 по 2016 рік.

До призначення Артети виконуючим обов’язки тренерів «канонірів» після звільнення Унаї Емері був колишній шведський футболіст Фредрик Юнгберг.

Мікель Артета раніше працював асистентом у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті».