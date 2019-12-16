Титулований суперник «Шахтаря» у Лізі Європи: прокляті, але успішні торговці
Ґрунтовно – про «Бенфіку», опонента донеччан в 1/16 фіналу Ліги Європи
У першому раунді матчів навиліт Ліги Європи – в 1/16 фіналу – єдиний представник від України в єврокубках «Шахтар» зустрінеться з португальською «Бенфікою». Стартовий поєдинок відбудеться в Харкові 20 лютого, повторний – у Лісабоні за тиждень, 27 лютого.
З точки зору спарених матчів першу гру зручніше проводити в гостях, відтак диспозиція у «Бенфіки» буде апріорі кращою, аніж у нашого чемпіона. Проте по-іншому й бути не могло: річ у тім, що «Шахтар» при жеребкуванні цієї стадії змагань був серед несіяних команд, а відтак у будь-якому випадку мав грати перший поєдинок вдома.
І «Шахтар», і «Бенфіка» до раунду плей-оф Ліги Європи потрапили через Лізу чемпіонів, де в своїх групах посіли треті сходинки. Драматичну історію із вильотом «гірників» із найпрестижнішого континентального турніру ми всі досі добре пам’ятаємо – надто вже болючою й резонансною була поразка в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів від італійської «Аталанти». Своя історія з цього приводу є і в команди із Лісабону. Правда, на відміну від шахтарівської, вона зі щасливим кінцем.
«Клінічна смерть» у «групі життя»
«Бенфіка», чемпіон Португалії минулого сезону, як і чемпіон України, потрапила до групового турніру чемпіонської Ліги напряму, автоматично. Цікаво, що, як і в випадку з «гірниками», квартет, в який потрапили лісабонці, також можна було назвати «групою життя». Судіть самі: німецький «Ляйпціґ», французький «Олімпік» із Ліона та російський «Зеніт» - ось опоненти «лісабонських орлів» по групі G. Жодного явного фаворита, хоча і без відвертого аутсайдера. Словом, група, в якій кожен може поступитися кожному.
Власне, так і було. Особняком у цьому квартеті трималися німці – все ж вони виокремлювалися на тлі решти. У підсумку «Ляйпціґ» без особливих перешкод фінішував на першій сходинці. За другу вели очну й заочну боротьбу «Зеніт» і «Олімпік». І коли за тур до фінішу в «лобовому» поєдинку пітерці вдома переграли ліонців, здавалося, що саме команда «наших» Тимощука та Ракицького проб’ється до Ліги чемпіонів слідом за «Ляйпціґом». Та не так сталося, як «за порєбріком» гадалося.
В останньому турі «Бенфіка», яку практично всі встигли списати з рахунків, у рідних стінах розгромила «Зеніт» - 3:0. Таким чином, чемпіони Росії із другої сходинки гепнулися на останню, четверту, й залишилися без єврокубків. А другу перепустку в Лігу чемпіонів з боями отримав «Олімпік». А ось «Бенфіка» завдяки розгрому росіян зуміла заскочити в останній вагон єврокубкового потяга: у португальців із росіянами був паритет за здобутими очками, проте завдяки ліпшим показникам в особистих зустрічах (1:3 в Санкт-Петербурзі і 3:0 в Лісабоні) третє місце в групі посіли саме чемпіони Португалії. Вони й отримали право зіграти в Лізі Європи, де жереб звів їх із чемпіонами України.
Історія протистоянь
Важко наразі однозначно сказати, складний це чи простий суперник для донеччан. Певна річ, що могли випасти й гірші – приміром, «Манчестер Юнайтед», «Інтер», «Аякс» чи «Севілья». Але, в той же час, було б ліпше, аби у суперниках команди Луїша Каштру опинилися «Мальме», «Ґент» чи «Базель». Проте зараз схожі розмови – то як для небіжчика кадило, відтак маємо просто констатувати, що жереб нормальний. І шанси на прохід далі – п’ятдесят на п’ятдесят. Що вже непогано.
Цікаво, що «Бенфіка» достоту часто ставала на шляху українських колективів на євроарені. І зазвичай щедро пила кров у наших команд. «Орли» мірялися силами і з «Динамо», і з «Дніпром», і з «Металістом», і навіть із «Ворсклою». І, певна річ, з «Шахтарем». Проте спогади від того протистояння у донеччан не найкращі.
Хоча починалося все дуже файно. В другому турі групового турніру Ліги чемпіонів сезону-2007/2008 «Шахтар» гостював у «Бенфіки». Й переміг – 1:0. Єдиний м’яч на рахунку Жадсона. То була по-справжньому історична перемога для «Шахтаря» - його перша виїзна в історії групової стадії чемпіонської Ліги. Тоді після двох зіграних поєдинків донеччани мали в своєму активі шість очок і очолювали свою групу. Проте у наступних матчах все змінилося. Їх «Шахтар» програв.
У останньому турі поступилися донеччани й «Бенфіці» - 1:2 (єдиний м’яч у складі нашої команди на рахунку Лукареллі). Та поразка відкинула «Шахтар» на останню сходинку в групі. «Шахтар» тоді залишився взагалі без євровесни. А його тренер – Мірча Луческу – ледве не залишився без роботи. Правда, румунському містерові таки продовжили кредит довіри. Й він через два роки виграв із «Шахтарем» Кубок УЄФА. Правда, то вже зовсім інша історія.
Наразі від того «Шахтаря» залишився лише Андрій П’ятов. Усе інше й інші з тих чи інших причин кануло в Лету. Щось схоже з точки зору пертурбацій відбувається і з суперником «гірників» за 1/16-ю Ліги Європи.
Прокляття Бели Ґуттманна
Незважаючи на те, що «Бенфіка», на відміну від того таки «Шахтаря», належить до ґрандів континентального футболу (має в своєму активі дві перемоги в Кубку чемпіонів), найвищі злети цього колективу залишилися в шістдесятих роках минулого століття. Тоді непереможні «орли» на чолі з Ейсебіо та Колуною громили всіх на своєму шляху – як у Португалії, так і на полях Європи. Тренував ту команду легендарний Бела Ґуттманн. Угорець міг би залишитись у команді ще на довгі роки, проте через конфлікт із клубним керівництвом залишив «Бенфіку» (тренер хотів збільшити собі зарплатню, президент клубу був проти).
Цей банальний сюжет наразі є чи не найвідомішим футбольним міфом світу. Подейкують, що коли Бела виходив із кабінету керівника «Бенфіки», він випалив спересердя: мовляв, без мене ви ніколи не виграєте континентальний кубок. Ту історію й досі називають «прокляттям Гуттманна». І, до речі, воно досі діє. Чимало разів «Бенфіка» опісля пробивалася в фінали єврокубків, але завше поступалася. Дійшло навіть до того, що Ейсебіо їздив на могилу до Гуттманна й прохав змилостивитися, проте не подіяло. Останні невдачі – недавні поразки в двох поспіль (!) фіналах Ліги Європи. Тоді «орлами» керував Жорже Жезус.
Узагалі, нинішню «Бенфіку» можна вважати однією із найуспішніших команд в історії Ліги Європи. Окрім того, що команда двічі грала в фіналах, вона досі не програла жодного домашнього поєдинку в цьому турнірі.
І в минулому сезоні «орли» непогано виступили в другому за статусом континентальному турнірі, з боями поступившись у чвертьфіналі «Айнтрахту» (тому, який в 1/16-й переміг «Шахтар»).
Успішні торговці
Останні успіхи найвідомішої португальської команди пов’язують з ім’ям її тренера – Бруну Лаже. Наставник молодіжки «Бенфіки» успішно працював із молоддю, а коли на початку 2019-го в головній команді вказали на двері Рую Віторії, на вакантну посаду запросили саме Лаже. До речі, в «Бенфіці», та й Португалії загалом, це досить звичайна практика, коли на місце головного тренера призначають молодого фахівця із другої команди. І Лаже віддячив своїм працедавцям у першому ж сезоні, відігравши відставання від «Порту» й «Спортінґа» й фінішувавши на першому місці.
Запорукою успіху молодого тренера «Бенфіки» стала не лише зміна тактичної моделі – (4-4-2 замість 4-3-3), а й відверта, яскрава ставка на молодих футболістів – вихованців клубної академії. Саме при Лаже по-справжньому засяяла зірка Жоау Фелікса, який минулого літа за шалені 126 мільйонів євро перебрався до мадридського «Атлетіко».
До речі, «Бенфіка» практично в кожне трансферне вікно активно й дорого продає свої таланти до найкращих клубів континенту. Перед Феліксом «орли» вигідно працевлаштували в «МанСіті» свого голкіпера Едерсона. За оцінками провідних європейських аналітиків, «Бенфіка» - найкращий континентальний клуб останніх п’яти років за трансферним балансом (тобто найприбутковіший з точки зору придбань-продажів). Скаути лісабонського клубу активно працюють на південноамериканському ринку, де відшукують майбутніх зірочок і роблять із них справжніх зірок, перепродуючи товстосумам.
Проте ці продажі суттєво ослаблюють «Бенфіку», яка практично кожного сезону оновляється ледве не на половину. Так було й минулого літа. Так вочевидь буде й наступного. Через цю кадрову плинність «орли» вже не є рівнем «Барси» чи «Ліверпуля». Проте вони й надалі залишаються серйозною бойовою одиницею. Наразі «Бенфіка» одноосібно лідирує в чемпіонаті Португалії, відірвавшись від найближчого переслідувача «Порту» на сім очок. Команда досить цікава в атаці, швидко переходить від однієї змагальної фази до іншої, здатна на високий пресинг.
Тому можна не сумніватися, що «Шахтарю» в протистоянні з цим колективом буде несолодко.
Олександр Васильєв, для «Главкома»