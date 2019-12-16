Титулований суперник «Шахтаря» у Лізі Європи: прокляті, але успішні торговці

Карлос Вінісіус -один із лідерів сучасної «Бенфіки» ФК «Бенфіка»

Ґрунтовно – про «Бенфіку», опонента донеччан в 1/16 фіналу Ліги Європи

У першому раунді матчів навиліт Ліги Європи – в 1/16 фіналу – єдиний представник від України в єврокубках «Шахтар» зустрінеться з португальською «Бенфікою». Стартовий поєдинок відбудеться в Харкові 20 лютого, повторний – у Лісабоні за тиждень, 27 лютого.

З точки зору спарених матчів першу гру зручніше проводити в гостях, відтак диспозиція у «Бенфіки» буде апріорі кращою, аніж у нашого чемпіона. Проте по-іншому й бути не могло: річ у тім, що «Шахтар» при жеребкуванні цієї стадії змагань був серед несіяних команд, а відтак у будь-якому випадку мав грати перший поєдинок вдома.

І «Шахтар», і «Бенфіка» до раунду плей-оф Ліги Європи потрапили через Лізу чемпіонів, де в своїх групах посіли треті сходинки. Драматичну історію із вильотом «гірників» із найпрестижнішого континентального турніру ми всі досі добре пам’ятаємо – надто вже болючою й резонансною була поразка в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів від італійської «Аталанти». Своя історія з цього приводу є і в команди із Лісабону. Правда, на відміну від шахтарівської, вона зі щасливим кінцем.

«Клінічна смерть» у «групі життя»

«Бенфіка», чемпіон Португалії минулого сезону, як і чемпіон України, потрапила до групового турніру чемпіонської Ліги напряму, автоматично. Цікаво, що, як і в випадку з «гірниками», квартет, в який потрапили лісабонці, також можна було назвати «групою життя». Судіть самі: німецький «Ляйпціґ», французький «Олімпік» із Ліона та російський «Зеніт» - ось опоненти «лісабонських орлів» по групі G. Жодного явного фаворита, хоча і без відвертого аутсайдера. Словом, група, в якій кожен може поступитися кожному.

Власне, так і було. Особняком у цьому квартеті трималися німці – все ж вони виокремлювалися на тлі решти. У підсумку «Ляйпціґ» без особливих перешкод фінішував на першій сходинці. За другу вели очну й заочну боротьбу «Зеніт» і «Олімпік». І коли за тур до фінішу в «лобовому» поєдинку пітерці вдома переграли ліонців, здавалося, що саме команда «наших» Тимощука та Ракицького проб’ється до Ліги чемпіонів слідом за «Ляйпціґом». Та не так сталося, як «за порєбріком» гадалося.

Перемога над «Зенітом» вивела лісабонців у Лігу Європи

В останньому турі «Бенфіка», яку практично всі встигли списати з рахунків, у рідних стінах розгромила «Зеніт» - 3:0. Таким чином, чемпіони Росії із другої сходинки гепнулися на останню, четверту, й залишилися без єврокубків. А другу перепустку в Лігу чемпіонів з боями отримав «Олімпік». А ось «Бенфіка» завдяки розгрому росіян зуміла заскочити в останній вагон єврокубкового потяга: у португальців із росіянами був паритет за здобутими очками, проте завдяки ліпшим показникам в особистих зустрічах (1:3 в Санкт-Петербурзі і 3:0 в Лісабоні) третє місце в групі посіли саме чемпіони Португалії. Вони й отримали право зіграти в Лізі Європи, де жереб звів їх із чемпіонами України.

Історія протистоянь

Важко наразі однозначно сказати, складний це чи простий суперник для донеччан. Певна річ, що могли випасти й гірші – приміром, «Манчестер Юнайтед», «Інтер», «Аякс» чи «Севілья». Але, в той же час, було б ліпше, аби у суперниках команди Луїша Каштру опинилися «Мальме», «Ґент» чи «Базель». Проте зараз схожі розмови – то як для небіжчика кадило, відтак маємо просто констатувати, що жереб нормальний. І шанси на прохід далі – п’ятдесят на п’ятдесят. Що вже непогано.

Цікаво, що «Бенфіка» достоту часто ставала на шляху українських колективів на євроарені. І зазвичай щедро пила кров у наших команд. «Орли» мірялися силами і з «Динамо», і з «Дніпром», і з «Металістом», і навіть із «Ворсклою». І, певна річ, з «Шахтарем». Проте спогади від того протистояння у донеччан не найкращі.

Хоча починалося все дуже файно. В другому турі групового турніру Ліги чемпіонів сезону-2007/2008 «Шахтар» гостював у «Бенфіки». Й переміг – 1:0. Єдиний м’яч на рахунку Жадсона. То була по-справжньому історична перемога для «Шахтаря» - його перша виїзна в історії групової стадії чемпіонської Ліги. Тоді після двох зіграних поєдинків донеччани мали в своєму активі шість очок і очолювали свою групу. Проте у наступних матчах все змінилося. Їх «Шахтар» програв.

У 2007-му домашня поразка донеччан від «Бенфіки» ледь не завершилася відставкою тренера Мірчі Луческу

У останньому турі поступилися донеччани й «Бенфіці» - 1:2 (єдиний м’яч у складі нашої команди на рахунку Лукареллі). Та поразка відкинула «Шахтар» на останню сходинку в групі. «Шахтар» тоді залишився взагалі без євровесни. А його тренер – Мірча Луческу – ледве не залишився без роботи. Правда, румунському містерові таки продовжили кредит довіри. Й він через два роки виграв із «Шахтарем» Кубок УЄФА. Правда, то вже зовсім інша історія.

Наразі від того «Шахтаря» залишився лише Андрій П’ятов. Усе інше й інші з тих чи інших причин кануло в Лету. Щось схоже з точки зору пертурбацій відбувається і з суперником «гірників» за 1/16-ю Ліги Європи.

Прокляття Бели Ґуттманна

Незважаючи на те, що «Бенфіка», на відміну від того таки «Шахтаря», належить до ґрандів континентального футболу (має в своєму активі дві перемоги в Кубку чемпіонів), найвищі злети цього колективу залишилися в шістдесятих роках минулого століття. Тоді непереможні «орли» на чолі з Ейсебіо та Колуною громили всіх на своєму шляху – як у Португалії, так і на полях Європи. Тренував ту команду легендарний Бела Ґуттманн. Угорець міг би залишитись у команді ще на довгі роки, проте через конфлікт із клубним керівництвом залишив «Бенфіку» (тренер хотів збільшити собі зарплатню, президент клубу був проти).

Великий Ейсебіо

Цей банальний сюжет наразі є чи не найвідомішим футбольним міфом світу. Подейкують, що коли Бела виходив із кабінету керівника «Бенфіки», він випалив спересердя: мовляв, без мене ви ніколи не виграєте континентальний кубок. Ту історію й досі називають «прокляттям Гуттманна». І, до речі, воно досі діє. Чимало разів «Бенфіка» опісля пробивалася в фінали єврокубків, але завше поступалася. Дійшло навіть до того, що Ейсебіо їздив на могилу до Гуттманна й прохав змилостивитися, проте не подіяло. Останні невдачі – недавні поразки в двох поспіль (!) фіналах Ліги Європи. Тоді «орлами» керував Жорже Жезус.

Узагалі, нинішню «Бенфіку» можна вважати однією із найуспішніших команд в історії Ліги Європи. Окрім того, що команда двічі грала в фіналах, вона досі не програла жодного домашнього поєдинку в цьому турнірі.

І в минулому сезоні «орли» непогано виступили в другому за статусом континентальному турнірі, з боями поступившись у чвертьфіналі «Айнтрахту» (тому, який в 1/16-й переміг «Шахтар»).

Успішні торговці

Останні успіхи найвідомішої португальської команди пов’язують з ім’ям її тренера – Бруну Лаже. Наставник молодіжки «Бенфіки» успішно працював із молоддю, а коли на початку 2019-го в головній команді вказали на двері Рую Віторії, на вакантну посаду запросили саме Лаже. До речі, в «Бенфіці», та й Португалії загалом, це досить звичайна практика, коли на місце головного тренера призначають молодого фахівця із другої команди. І Лаже віддячив своїм працедавцям у першому ж сезоні, відігравши відставання від «Порту» й «Спортінґа» й фінішувавши на першому місці.

Запорукою успіху молодого тренера «Бенфіки» стала не лише зміна тактичної моделі – (4-4-2 замість 4-3-3), а й відверта, яскрава ставка на молодих футболістів – вихованців клубної академії. Саме при Лаже по-справжньому засяяла зірка Жоау Фелікса, який минулого літа за шалені 126 мільйонів євро перебрався до мадридського «Атлетіко».

Таланти «Бенфіки» швидко перетворюються в зірок європейського футболу

До речі, «Бенфіка» практично в кожне трансферне вікно активно й дорого продає свої таланти до найкращих клубів континенту. Перед Феліксом «орли» вигідно працевлаштували в «МанСіті» свого голкіпера Едерсона. За оцінками провідних європейських аналітиків, «Бенфіка» - найкращий континентальний клуб останніх п’яти років за трансферним балансом (тобто найприбутковіший з точки зору придбань-продажів). Скаути лісабонського клубу активно працюють на південноамериканському ринку, де відшукують майбутніх зірочок і роблять із них справжніх зірок, перепродуючи товстосумам.

Проте ці продажі суттєво ослаблюють «Бенфіку», яка практично кожного сезону оновляється ледве не на половину. Так було й минулого літа. Так вочевидь буде й наступного. Через цю кадрову плинність «орли» вже не є рівнем «Барси» чи «Ліверпуля». Проте вони й надалі залишаються серйозною бойовою одиницею. Наразі «Бенфіка» одноосібно лідирує в чемпіонаті Португалії, відірвавшись від найближчого переслідувача «Порту» на сім очок. Команда досить цікава в атаці, швидко переходить від однієї змагальної фази до іншої, здатна на високий пресинг.

Тому можна не сумніватися, що «Шахтарю» в протистоянні з цим колективом буде несолодко.

Олександр Васильєв, для «Главкома»