У Китаї заборонили будь-які згадки лондонського «Арсеналу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Озіл викликав вкрай жорстку реакцію на свої слова Фейсбук

Футбольний клуб покарали за скандальний твіт німецького півзахисника Месута Озіла

У Китаї заборонили згадувати в ЗМІ лондонський «Арсенал». Заборона триватиме до того часу, поки клуб не вибачиться за свого німецького півзахисника Месута Озіла, інформує The Telegraph.

Китайські інтернет провайдери також заблокували доступ до усіх сторінок Озіла в соцмережах, пошуковики не видають результати запитів за його ім’ям.

Раніше турок за походженням Озіл розкритикував владу Китаю за утиски уйгурів – мусульманську меншину в західних провінціях. Відповідне повідомлення футболіст опублікував у соцмережах. У Китаї одразу скасували трансляцію матчу «Арсеналу» з «Манчестер Сіті».