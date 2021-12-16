Луческу підтвердив трансфер гравця «Динамо» в «Евертон»

Тренер киян не назвав прізвище, але, крім Миколенка, в Англію їхати немає кому

Тренер «Динамо» Мірча Луческу, який зараз перебуває в Румунії, в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявив, що гравця «Динамо» продано до «Евертона».

Прізвище тренер не назвав, але інформація останніх днів вказує, що це захисник Віталій Миколенко.

«Один із гравців «Динамо» переходить до «Евертона». Це найбільший трансфер «Динамо» з моменту продажу Андрія Ярмоленка. Іде молодий гравець, і це приклад для інших. Дуже важливо давати молодим гравцям перспективу та можливість зростання», – сказав Луческу.

«Сума угоди – £20 мільйонів (€23,5 мільйони), виплата платежів розстрочена на три роки, пише sport.ua. Щоправда, з офіційним оголошенням доведеться почекати до 1 січня, дня відкриття англійського трансферного вікна», – пише канал «Динамо Київ Inside».