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    Легендарна олімпійська чемпіонка кваліфікувалася на восьмі зимові Ігри

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    Клаудія Пехштайн готується до восьмої Олімпіади - Легендарна олімпійська чемпіонка кваліфікувалася на восьмі зимові Ігри
    Клаудія Пехштайн готується до восьмої Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    В разі потрапляння до збірної Німеччини Пехштайн повторить рекорд японця Касаї

    Унікальне досягнення може встановити легендарна олімпійська чемпіонка в бігу на ковзанах німкеня Клаудія Пехштайн. П'ятиразова переможниця Ігор пройшла кваліфікацію на зимову Олімпіаду в Пекіні, яка відбудеться в лютому 2022 року. Про це повідомляє Inside the Games.

    Пехштайн посіла 11-е місце у кваліфікаційному мас-старті в Калгарі, піднялася на 17-е місце у світовому рейтингу та за рахунок цього кваліфікувалася на Ігри у Китаї.

    Якщо 49-річна спортсменка потрапить до остаточного складу збірної Німеччини на Олімпіаду, Ігри в Пекіні стануть для неї восьмими. Вона може повторити рекорд японського стрибуна з трампліну Норіакі Касаї, який вісім разів виступав на Олімпіадах.

    Клаудія дебютувала на Олімпіаді в Альбервілі у 1992 році і з того часу пропустила лише Олімпіаду-2010 у Ванкувері, коли її викрили у використанні допінгу.

    Пехштайн тричі вигравала Олімпіаду на дистанції 5000 метрів, одного разу – на 3000 м, а також здобула «золото» в гонці переслідування. В її активі також дві срібні і дві бронзові нагороди Ігор.

    Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада ковзанярський спорт
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    Легендарна олімпійська чемпіонка кваліфікувалася на восьмі зимові Ігри