Легендарна олімпійська чемпіонка кваліфікувалася на восьмі зимові Ігри

В разі потрапляння до збірної Німеччини Пехштайн повторить рекорд японця Касаї

Унікальне досягнення може встановити легендарна олімпійська чемпіонка в бігу на ковзанах німкеня Клаудія Пехштайн. П'ятиразова переможниця Ігор пройшла кваліфікацію на зимову Олімпіаду в Пекіні, яка відбудеться в лютому 2022 року. Про це повідомляє Inside the Games.

Пехштайн посіла 11-е місце у кваліфікаційному мас-старті в Калгарі, піднялася на 17-е місце у світовому рейтингу та за рахунок цього кваліфікувалася на Ігри у Китаї.

Якщо 49-річна спортсменка потрапить до остаточного складу збірної Німеччини на Олімпіаду, Ігри в Пекіні стануть для неї восьмими. Вона може повторити рекорд японського стрибуна з трампліну Норіакі Касаї, який вісім разів виступав на Олімпіадах.

Клаудія дебютувала на Олімпіаді в Альбервілі у 1992 році і з того часу пропустила лише Олімпіаду-2010 у Ванкувері, коли її викрили у використанні допінгу.

Пехштайн тричі вигравала Олімпіаду на дистанції 5000 метрів, одного разу – на 3000 м, а також здобула «золото» в гонці переслідування. В її активі також дві срібні і дві бронзові нагороди Ігор.

Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.