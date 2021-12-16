В аеропорту Буенос-Айреса встановили статую Марадоні

Дієго Марадона 1986 року привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу

Пам’ятник виготовили за допомогою 3D-друку

У головному міжнародному аеропорту Буенос-Айреса відкрили статую легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони. Про це повідомила пресслужба компанії Airports Argentina 2000, яка керує аеропортом.

Статую на повний зріст було виготовлено за допомогою 3D-друку та фотографій Марадони, зроблених під час нагородження збірної на чемпіонаті світу в 1986 року в Мексиці.

Зазначається, що глава Airports Argentina 2000 Едуардо Ернекян свого часу сам запропонував Марадоні встановити його статую, а футболіст попросив, щоби пам'ятник відкрили саме в аеропорту «Есейса».