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    В аеропорту Буенос-Айреса встановили статую Марадоні

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    Дієго Марадона 1986 року привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу - В аеропорту Буенос-Айреса встановили статую Марадоні
    Дієго Марадона 1986 року привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу
    фото з відкритих джерел

    Пам’ятник виготовили за допомогою 3D-друку

    У головному міжнародному аеропорту Буенос-Айреса відкрили статую легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони. Про це повідомила пресслужба компанії Airports Argentina 2000, яка керує аеропортом.

    Статую на повний зріст було виготовлено за допомогою 3D-друку та фотографій Марадони, зроблених під час нагородження збірної на чемпіонаті світу в 1986 року в Мексиці.

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    Зазначається, що глава Airports Argentina 2000 Едуардо Ернекян свого часу сам запропонував Марадоні встановити його статую, а футболіст попросив, щоби пам'ятник відкрили саме в аеропорту «Есейса».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона
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    В аеропорту Буенос-Айреса встановили статую Марадоні