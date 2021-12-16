Україна отримала міцних суперників в Лізі націй
Національна футбольна команда в третьому розіграші виступатиме в дивізіоні В
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України, нагадаємо, минулий сезон в турнірі провела в дивізіоні А, але через спалах коронавірусу в команді їй не дозволили вийти на матч проти Швейцарії і зарахували технічну поразку. Відтак ми опинилися в дивізіоні В. Але в першому кошику, куди разом з нашою командою потрапили Швеція, Боснія і Герцеговина та Ісландія. Тож з цими збірними, а також країною-окупантом Росією, в одну групу національна збірна України потрапити не могла.
Отже, жеребкування:
Дивізіон А:
- Група A1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія,
- Група A2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія,
- Група A3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина.
- Група A4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Вельс.
Дивізіон В:
- Група 1: УКРАЇНА, Шотландія, Ірландія, Вірменія
- Група 2: Ісландія, ОКР, Ізраїль, Албанія
- Група 3: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія
- Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія
Дивізіон C:
- Група C1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови,
- Група C2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія,
- Група C3: Словаччина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова,
- Групаа C4: Болгарія, Північна Македонія, Гібралтар, Грузія,
Дивізіон D
- Група D1: Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн
- Група D2: Сан-Маріно, Кіпр/Естонія, Мальта.
Нагадаємо, переможця Ліги націй визначать найсильніші команди дивізіону А. Решта збірних боротимуться за те, щоб підвищитися в класі: переможці груп дивізіону В перейдуть в дивізіон А, а найсильніші команди квартетів дивізіону С займуть місця найслабших команд дивізіону В.
Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2-4 червня 2022 року.
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