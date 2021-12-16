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    Україна отримала міцних суперників в Лізі націй

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    Збірна України спробує повернутися в дивізіон А - Україна отримала міцних суперників в Лізі націй
    Збірна України спробує повернутися в дивізіон А
    фото з відкритих джерел

    Національна футбольна команда в третьому розіграші виступатиме в дивізіоні В

    У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України, нагадаємо, минулий сезон в турнірі провела в дивізіоні А, але через спалах коронавірусу в команді їй не дозволили вийти на матч проти Швейцарії і зарахували технічну поразку. Відтак ми опинилися в дивізіоні В. Але в першому кошику, куди разом з нашою командою потрапили Швеція, Боснія і Герцеговина та Ісландія. Тож з цими збірними, а також країною-окупантом Росією, в одну групу національна збірна України потрапити не могла.

    Отже, жеребкування:

    Дивізіон А:

    • Група A1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія,
    • Група A2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія,
    • Група A3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина.
    • Група A4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Вельс.

    Дивізіон В:

    • Група 1: УКРАЇНА, Шотландія, Ірландія, Вірменія
    • Група 2: Ісландія, ОКР, Ізраїль, Албанія
    • Група 3: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія
    • Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія

    Дивізіон C:

    • Група C1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови,
    • Група C2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія,
    • Група C3: Словаччина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова,
    • Групаа C4: Болгарія, Північна Македонія, Гібралтар, Грузія,

    Дивізіон D

    • Група D1: Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн
    • Група D2: Сан-Маріно, Кіпр/Естонія, Мальта.

    Нагадаємо, переможця Ліги націй визначать найсильніші команди дивізіону А. Решта збірних боротимуться за те, щоб підвищитися в класі: переможці груп дивізіону В перейдуть в дивізіон А, а найсильніші команди квартетів дивізіону С займуть місця найслабших команд дивізіону В.

    Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2-4 червня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України жеребкування Ліга націй
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    Україна отримала міцних суперників в Лізі націй