Україна отримала міцних суперників в Лізі націй

Національна футбольна команда в третьому розіграші виступатиме в дивізіоні В

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України, нагадаємо, минулий сезон в турнірі провела в дивізіоні А, але через спалах коронавірусу в команді їй не дозволили вийти на матч проти Швейцарії і зарахували технічну поразку. Відтак ми опинилися в дивізіоні В. Але в першому кошику, куди разом з нашою командою потрапили Швеція, Боснія і Герцеговина та Ісландія. Тож з цими збірними, а також країною-окупантом Росією, в одну групу національна збірна України потрапити не могла.

Отже, жеребкування:

Дивізіон А:

Група A1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія,

Франція, Данія, Хорватія, Австрія, Група A2: І спанія, Португалія, Швейцарія, Чехія,

спанія, Португалія, Швейцарія, Чехія, Група A3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина.

Італія, Німеччина, Англія, Угорщина. Група A4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Вельс.

Дивізіон В:

Група 1: УКРАЇНА, Шотландія, Ірландія, Вірменія

УКРАЇНА, Шотландія, Ірландія, Вірменія Група 2: Ісландія, ОКР, Ізраїль, Албанія

Ісландія, ОКР, Ізраїль, Албанія Група 3: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія

Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія

Дивізіон C:

Група C1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови,

Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови, Група C2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія,

Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія, Група C3: Словаччина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова,

Словаччина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова, Групаа C4: Болгарія, Північна Македонія, Гібралтар, Грузія,

Дивізіон D

Група D1: Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн

Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн Група D2: Сан-Маріно, Кіпр/Естонія, Мальта.

Нагадаємо, переможця Ліги націй визначать найсильніші команди дивізіону А. Решта збірних боротимуться за те, щоб підвищитися в класі: переможці груп дивізіону В перейдуть в дивізіон А, а найсильніші команди квартетів дивізіону С займуть місця найслабших команд дивізіону В.

Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2-4 червня 2022 року.