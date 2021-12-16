Те, що у Путіна в голові, у хокеїстів уже на майках

Хокейна збірна Росії вийшла на офіційний матч у формі з написом «СРСР» на светрах. Гра проти збірної Канади пройшла у Москві. Команда проведе у радянській формі усі матчі турніру, повідомляє «Радіо Свобода». Як видно, те, що у Путіна в голові, який, не зважаючи на людське горе, відбирає чужі території, то у хокеїстів уже на формі.

За інформацією джерела, форму зроблено до відсилання до Олімпійських ігор у Кортіна-д’Ампеццо 1956 року, де радянська збірна стала першою.

Матч закінчився з рахунком 4:3 на користь господарів.

На іграх у Пекіні ця збірна виступатиме як команда національного Олімпійського комітету. На формі спортсменів заборонено вказувати національну приналежність, замість гімну гратиме музика Чайковського. Таке рішення було ухвалено спортивним судом після низки гучних допінгових скандалів довкола «брудних» спортсменів.

Після вторгнення на Донбас росіяни вже грали у формі СРСР, 2015-го в рамках Євротуру у Гельсінки проти Фінляндії і поступилися з рахунком 0:3.