  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Перший матч «Барселони» після призначення Хаві завершився ганьбою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серхіо Бускетс забив один з голів, проте в захисті зіграв не найкращим чином - Перший матч «Барселони» після призначення Хаві завершився ганьбою
    Серхіо Бускетс забив один з голів, проте в захисті зіграв не найкращим чином
    Фото з відкритих джерел

    Новий головний тренер каталонців не керував діями футболістів

    Вночі на 6 листопада «Барселона» оголосила про призначення нового головного тренера. Контракт на 2,5 роки клуб уклав з видатним у минулому півзахисником Хаві Ернандесом. Новий наставник на тренерській лаві, зрозуміло, ще не був присутнім, проте визначеність з коучем мала надати крила футболістам.

    Так воно й вийшло в першому таймі з «Сельтою» в 13-му турі чемпіонату Іспанії. «Барселона» зусиллями Фаті, Бускетса і Депая вела після першого тайму в рахунку – 3:0. В таких випадках зазвичай команда такого калібру впевнено доводить гру до щасливого фіналу. Проте з «Барселоною» вийшло все навпаки. «Сельті» вистачило тайму, щоб уникнути поразки, причому останній гол господарі забили вже в компенсований до зустрічі час – 3:3.

    «Реал» сьогодні ввечері приймає «Райо Вальєкано». В разі перемоги мадридська команда збільшить відрив від каталонців до 10 очок.

    Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Хаві Ернандес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перший матч «Барселони» після призначення Хаві завершився ганьбою