Перший матч «Барселони» після призначення Хаві завершився ганьбою

Серхіо Бускетс забив один з голів, проте в захисті зіграв не найкращим чином

Новий головний тренер каталонців не керував діями футболістів

Вночі на 6 листопада «Барселона» оголосила про призначення нового головного тренера. Контракт на 2,5 роки клуб уклав з видатним у минулому півзахисником Хаві Ернандесом. Новий наставник на тренерській лаві, зрозуміло, ще не був присутнім, проте визначеність з коучем мала надати крила футболістам.

Так воно й вийшло в першому таймі з «Сельтою» в 13-му турі чемпіонату Іспанії. «Барселона» зусиллями Фаті, Бускетса і Депая вела після першого тайму в рахунку – 3:0. В таких випадках зазвичай команда такого калібру впевнено доводить гру до щасливого фіналу. Проте з «Барселоною» вийшло все навпаки. «Сельті» вистачило тайму, щоб уникнути поразки, причому останній гол господарі забили вже в компенсований до зустрічі час – 3:3.

«Реал» сьогодні ввечері приймає «Райо Вальєкано». В разі перемоги мадридська команда збільшить відрив від каталонців до 10 очок.

Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.