  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко узгодив контракт з «Дженоа». Перший матч – проти «Роми» Моурінью

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко знову працюватиме з Мауро Тассотті - Шевченко узгодив контракт з «Дженоа». Перший матч – проти «Роми» Моурінью
    Андрій Шевченко знову працюватиме з Мауро Тассотті
    фото з відкритих джерел

    Українцю допомагатимуть Малдера і Тассотті, які працювали з ним в збірній України

    Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко погодив умови контракту із «Дженоа». Тему продовжує розкручувати журналіст Ніколо Скіра, який першим і розповсюдив інформацію про нову роботу володаря «Золотого м’яча».

    Український спеціаліст підпише контракт до 2024 року. Шевченко у «Дженоа» отримуватиме €2 млн на рік плюс бонуси. Його помічниками в клубі стануть Андреа Малдера і Мауро Тассотті. Ця трійця працювала зі збірною України.

    «Дженоа» вже оголосив про звільнення з посади головного тренера Давіда Баллардіні.

    Ймовірно, представлення Шевченка відбудеться у вівторок. Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.

    «Дженоа» йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 9 очками в 12 зустрічах.

    Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Мауро Тассотті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко узгодив контракт з «Дженоа». Перший матч – проти «Роми» Моурінью