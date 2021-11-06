Шевченко узгодив контракт з «Дженоа». Перший матч – проти «Роми» Моурінью

Андрій Шевченко знову працюватиме з Мауро Тассотті

Українцю допомагатимуть Малдера і Тассотті, які працювали з ним в збірній України

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко погодив умови контракту із «Дженоа». Тему продовжує розкручувати журналіст Ніколо Скіра, який першим і розповсюдив інформацію про нову роботу володаря «Золотого м’яча».

Український спеціаліст підпише контракт до 2024 року. Шевченко у «Дженоа» отримуватиме €2 млн на рік плюс бонуси. Його помічниками в клубі стануть Андреа Малдера і Мауро Тассотті. Ця трійця працювала зі збірною України.

«Дженоа» вже оголосив про звільнення з посади головного тренера Давіда Баллардіні.

Ймовірно, представлення Шевченка відбудеться у вівторок. Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.

«Дженоа» йде на 18-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 9 очками в 12 зустрічах.

Тим часом «Динамо» зазнало сенсаційної поразки в Прем’єр-лізі.