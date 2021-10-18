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    Промоутер Ф‘юрі розповів, коли Тайсон проведе бій з Усиком

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    Тайсон Ф'юрі і Боб Арум - Промоутер Ф‘юрі розповів, коли Тайсон проведе бій з Усиком
    Тайсон Ф'юрі і Боб Арум
    Фото з відкритих джерел

    Боб Арум не вірить, що Джошуа зможе взяти реванш в українського боксера

    Американський промоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Боб Арум вважає дурним рішення Ентоні Джошуа скористатися правом на негайний реванш з українським боксером Олександром Усиком, якому він програв 25 вересня в Лондоні.

    Арум переконаний, що Джошуа не вдасться перемогти Усика і він лише затягує проведення бою за звання абсолютного чемпіона між Усиком і Ф'юрі.

    «Промоутер Ентоні Едді Хірн сказав, що Джошуа не відступить і проведе реванш. Це нерозумно з його боку, бо йому не вдасться перемогти Усика, яку б тактику він ні застосував, – наводить слова Арума vringe. – Усик занадто талановитий, а Джошуа не може тримати удар. Єдиний варіант перемогти Усика для нього – притиснути його, загнати в кут своєю вагою. Але тоді він (Усик) може зустріти тебе своєю артилерією. І якщо Тайсон (Ф'юрі), як ми всі вже переконалися, може це витримати, то Джошуа не може похвалитися міцністю підборіддя».

    Арум припустив, що Джошуа і Усик не вийдуть на реванш раніше квітня. Ф'юрі, за словами промоутера, готовий бути битися в березні-квітні. «А потім ми можемо розглянути вересень або жовтень для поєдинку за звання абсолютного чемпіона», – підсумував Арум.

    Раніше легендарний боксер оцінив шанси Усика в потенційному бою з Ф’юрі.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Промоутер Ф‘юрі розповів, коли Тайсон проведе бій з Усиком