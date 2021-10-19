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    Вернидуб розкритикував ідею Суперліги та готується взяти гору над «Інтером»

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    Юрій Вернидуб заявив про себе в Європі - Вернидуб розкритикував ідею Суперліги та готується взяти гору над «Інтером»
    Юрій Вернидуб заявив про себе в Європі
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Шерифа» хоче й надалі дивувати футбольну Європу

    Головний тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб ввечері, 19 жовтня, виведе команду на поле стадіону «Джузеппе Меацца». Його команда лідирує в групі та слідом за перемогами над «Шахтарем» (2:0) і «Реалом» (2:1) налаштована розжитися очками і в грі проти «Інтера».

    «Думаю, на нас чекає дуже цікава гра. «Інтер» – досить серйозний клуб, постійний учасник Ліги чемпіонів. Я сподіваюся, що мої хлопці вийдуть на цей шикарний стадіон і покажуть себе з найкращого боку. Сподіваюся на хорошу гру з боку обох команд», – заявив Вернидуб на передматчевій пресконференції.

    Також український тренер відповів на запитання про Суперлігу, яку намагаються створити провідні європейські клуби.

    «Це дурна ідея, я не можу з нею погодитися. Футбол належить всім, хто цього заслуговує. Суперліга створюється багатими клубами, я розумію їх інтереси, але це суперечить цінностям спорту, які ми демонструємо. Футбол – це не тільки еліта», наводить слова Вернидуба La Gazzetta dello Sport.

    «Шериф» вперше виступає на груповому етапі Ліги чемпіонів.

    В іншому матчі групи «Шахтар» прийме «Реал».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрій Вернидуб
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    Вернидуб розкритикував ідею Суперліги та готується взяти гору над «Інтером»