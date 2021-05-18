Луческу розповів, коли замислився про «Динамо», і став амбасадором збірної України

Головний тренер київського клубу допомагатиме національній команді

Мірча Луческу полетів у Бухарест не відпочивати на батьківщині, а створювати імідж збірній України. Він виступає як амбасадор національної команди і намагатиметься зробити так, щоб українську збірну, яка на Євро-2020 проведе в Бухаресті два матчі, сприймали там, як свою. Крім того, головний тренер «Динамо» розповів, коли замислився над тим, чи хоче він тренувати столичний клуб.

«Я тоді працював зі збірною Туреччини. Була виконана величезна селекційна робота. Я об'їхав багато країн і клубів. Що мною керувало? Я взяв на себе відповідальність за команду. Це моя любов до футболу, моє життя. Всі наставники збірних раніше жили вдома, приїжджали тільки на матчі. А я там був постійно, жив поруч з базою збірної, щоб гравці це бачили і відчували. Я хотів зробити їх краще, посилити. Я отримую від цього велике задоволення. І зараз футболісти дзвонять мені і дякують за те, що я їм допоміг.

Після тієї гри в мене поцікавилися про «Динамо», коли я приїду в цей клуб. Я відповів тоді: «Та ні, яке «Динамо», я зараз працюю в збірній». Ось тоді ця думка і з'явилася. Чому б не повернутися в чемпіонат України. Стільки хороших спогадів, я багато років прожив на Україні», – сказав Луческу в інтерв'ю на YouTube-каналі Football Hub.

Луческу очолив київське «Динамо» в 2020 році. Під керівництвом румунського фахівця кияни виграли чемпіонат України, кубок та Суперкубок країни.