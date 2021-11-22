Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Баварія»

Німецький клуб не зможе зіграти в Києві найсильнішим складом

Київське «Динамо» ще зберігає шанси вийти з групи Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу в наступному раунді єврокубків. Для цього команді Мірчи Луческу потрібно брати максимум очок у двох матчах, що залишилися. Перший з них, проти «Баварії», відбудеться вже 23 листопада.

В першому матчі у Мюнхені «Баварія» завдала киянам нищівної поразки – 5:0. Втім, зараз у німців відсутня справжня мотивація, адже вони після чотирьох перемог поспіль вже забезпечили собі місце в 1/8 фіналу турніру. Крім того, баварці не зможуть розраховувати одразу на сімох гравців. В Київ вони привезли всього 18 футболістів, серед яких три воротарі.

В останньому турі внутрішнього чемпіонату «Динамо» розгромило «Чорноморець» – 6:1, а «Баварія» поступилася «Айнтрахту» – 1:2. Завтрашні суперники лідирують у національних чемпіонатах.

Матч «Динамо» – «Баварія» розпочнеться о 19:45. У прямій трансляції його покажуть відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

В іншому матчі нашої групи (о 22:00) зустрінуться іспанська «Барселона» та португальська «Бенфіка».

«Баварія» здобула чотири перемоги та достроково вийшла до 1/8 фіналу. У «Динамо» – одне очко, «Бенфіки» – 4, «Барселони» – 6.