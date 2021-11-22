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    Українські шахісти перемогли росіян і стали чемпіонами Європи

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    Кирило Шевченко приніс перемогу збірній України над росіянами - Українські шахісти перемогли росіян і стали чемпіонами Європи
    Кирило Шевченко приніс перемогу збірній України над росіянами
    фото з відкритих джерел

    Наша команда мала лише сьомий рейтинг на турнірі

    Чоловіча збірна України з шахів стала чемпіоном Європи. Ключовою на турнірі стала їхня зустріч з росіянами, які на той час лідирували. Перемогу збірній України приніс 19-річний Кирило Шевченко, який взяв гору над Кирилом Алєксєєнком.

    В останньому турі українська команда, яка мала лише сьомий рейтинг на турнірі, обіграла Вірменію (3:1). В результаті наша збірна набрала стільки ж очок, що і французи (14 очок з 18 можливих), проте в українців виявилися кращими додаткові показники. Бронза – у команди Польщі (13).

    Склад чоловічої збірної України: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук. Тренер – Олександр Сулипа.

    Жіноча команда в останньому турі перемогла Угорщину (3:1) та поділила третю позицію з командою Азербайджану (по 12 очок), повідомляє sport.ua. На жаль, за додатковими показниками Україна залишилася поза призовою трійкою.

    Склад жіночої збірної України: Юлія Осьмак, Наталія Букса, Інна Гапоненко, Наталія Жукова, Анна Ушеніна, Анна Музичук (заміна). Капітан – Михайло Бродський.

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    Теги: шахи Збірна України Антон Коробов Володимир Онищук
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    Українські шахісти перемогли росіян і стали чемпіонами Європи