Луческу розповів про козирі «Вільярреала» і травмованих гравців «Динамо»

Тренер київської команди відповів на запитання напередодні гри 11 березня

Головний тренер київського «Динамо» провів прес-конференцію напередодні гри 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про Емері й «Вільярреал»

«Вільярреал» має у своєму складі дуже багато досвідчених гравців, особливо в порівнянні з нашим складом. У тренера Унаї Емері були дуже успішні періоди не тільки з «Севільєю», а й в «Арсеналі» та «Парі Сен-Жермен», всюди, де він працював.

Ця команда давно виступає в Ла Лізі. Там усі клуби добре один одного знають, і там дуже складно здивувати суперника в тактичному плані. У той самий час на євроарені, де важче вивчати суперника, вони це роблять постійно. Я переглянув матчі «Вільярреала». За останні три роки вони зіграли багато хороших ігор, здобуваючи хороші результати, дійшли до чвертьфіналу, де поступилися лише «Валенсії». Це дуже міцна команда, у складі якої є 4-5 гравців у віці за 30 років. Це досвідчені гравці, які пограли на дуже високому рівні. Команда добре організована і збалансована. У неї в складі є гравець, який за всіма своїми якостями претендує на рівень топ-зірки європейських чемпіонатів – Жерар Морено».

Про «Динамо» й травмованих

«У нас немає жодних пріоритетів – чемпіонат чи єврокубок. Ми не на ринку, аби торгуватися. Найважливіша гра – наступна. Перемога завжди приносить ентузіазм, радість, позитив, гарний настрій, це все тільки йде на користь гравцям. Я не хочу, щоб «Динамо» робило крок назад.

Так, у нас є проблема – травмовані гравці. Але для мене основа – це ті гравці, які виходять на поле і замінюють травмованих. Вербич має бути готовий до кінця квітня, Бурда і Белуце вибули надовго, Попов, сподіваюся, повернеться за 3-4 дні. Що стосується Циганкова, то сьогоднішнє тренування покаже, у якому він стані. Він тренувався індивідуально і тільки вчора повернувся до загальної групи. Гармаш також тренується, але він дуже довго був відсутній і зараз тільки надолужує пропущене».

Матч «Динамо» - «Вільярреал» розпочнеться 11 березня о 19:55.