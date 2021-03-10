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    Луческу розповів про козирі «Вільярреала» і травмованих гравців «Динамо»

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    Мірча Луческу впевнено керує грою - Луческу розповів про козирі «Вільярреала» і травмованих гравців «Динамо»
    Мірча Луческу впевнено керує грою
    фото з відкритих джерел

    Тренер київської команди відповів на запитання напередодні гри 11 березня

    Головний тренер київського «Динамо» провів прес-конференцію напередодні гри 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Про Емері й «Вільярреал»

    «Вільярреал» має у своєму складі дуже багато досвідчених гравців, особливо в порівнянні з нашим складом. У тренера Унаї Емері були дуже успішні періоди не тільки з «Севільєю», а й в «Арсеналі» та «Парі Сен-Жермен», всюди, де він працював.

    Ця команда давно виступає в Ла Лізі. Там усі клуби добре один одного знають, і там дуже складно здивувати суперника в тактичному плані. У той самий час на євроарені, де важче вивчати суперника, вони це роблять постійно. Я переглянув матчі «Вільярреала». За останні три роки вони зіграли багато хороших ігор, здобуваючи хороші результати, дійшли до чвертьфіналу, де поступилися лише «Валенсії». Це дуже міцна команда, у складі якої є 4-5 гравців у віці за 30 років. Це досвідчені гравці, які пограли на дуже високому рівні. Команда добре організована і збалансована. У неї в складі є гравець, який за всіма своїми якостями претендує на рівень топ-зірки європейських чемпіонатів – Жерар Морено».

    Про «Динамо» й травмованих

    «У нас немає жодних пріоритетів – чемпіонат чи єврокубок. Ми не на ринку, аби торгуватися. Найважливіша гра – наступна. Перемога завжди приносить ентузіазм, радість, позитив, гарний настрій, це все тільки йде на користь гравцям. Я не хочу, щоб «Динамо» робило крок назад.

    Так, у нас є проблема – травмовані гравці. Але для мене основа – це ті гравці, які виходять на поле і замінюють травмованих. Вербич має бути готовий до кінця квітня, Бурда і Белуце вибули надовго, Попов, сподіваюся, повернеться за 3-4 дні. Що стосується Циганкова, то сьогоднішнє тренування покаже, у якому він стані. Він тренувався індивідуально і тільки вчора повернувся до загальної групи. Гармаш також тренується, але він дуже довго був відсутній і зараз тільки надолужує пропущене».

    Матч «Динамо» - «Вільярреал» розпочнеться 11 березня о 19:55.

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      Теги: ФК «Динамо» Ліга Європи Мірча Луческу ФК Вільярреал
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