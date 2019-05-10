Екс-футболіст київського «Динамо» очолив збірну Хорватії
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При цьому Оґнєн Вукоєвіч залишається співробітником українського клубу
Співробітник селекційного відділу київського «Динамо» Оґнєн Вукоєвіч отримав високе тренерське призначення на Батьківщині, в Хорватії.
Оґнєн став наставником футбольної збірної U20 замість відправленого у відставку бронзового призера чемпіонату світу-1998 Роберта Ярні.
«Я вдячний керівництву Хорватського футбольного союзу, очолюваного Давар Шукером, за довіру. Надзвичайно мотивований працювати з найкращими молодими гравцям, якими була завжди багата Хорватія. Думаю, що зможу допомогти їм своїм досвідом та енергією. Можу пообіцяти, що старанно працюватиму», - сказав Вукоєвіч після свого призначення.
Чи продовжить хорват працювати у структурі київського «Динамо», поки не повідомляється.
Джерело: Dynamo.kiev.ua