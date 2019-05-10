Екс-футболіст київського «Динамо» очолив збірну Хорватії



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Оґнєн Вукоєвіч цінується українськими вболівальниками вище за багатьох українських футболістів ФК «Динамо»

При цьому Оґнєн Вукоєвіч залишається співробітником українського клубу

Співробітник селекційного відділу київського «Динамо» Оґнєн Вукоєвіч отримав високе тренерське призначення на Батьківщині, в Хорватії.

Оґнєн став наставником футбольної збірної U20 замість відправленого у відставку бронзового призера чемпіонату світу-1998 Роберта Ярні.

«Я вдячний керівництву Хорватського футбольного союзу, очолюваного Давар Шукером, за довіру. Надзвичайно мотивований працювати з найкращими молодими гравцям, якими була завжди багата Хорватія. Думаю, що зможу допомогти їм своїм досвідом та енергією. Можу пообіцяти, що старанно працюватиму», - сказав Вукоєвіч після свого призначення.

Чи продовжить хорват працювати у структурі київського «Динамо», поки не повідомляється.

Джерело: Dynamo.kiev.ua