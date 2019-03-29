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    Легендарний український футболіст розповів, як відмовився від російського громадянства

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    Олексій Михайличенко проявив патріотизм, коли це ще не було мейнстрімом - Легендарний український футболіст розповів, як відмовився від російського громадянства
    Олексій Михайличенко проявив патріотизм, коли це ще не було мейнстрімом
    UA-Футбол

    Олексій Михайличенко проявив патріотизм ще на зорі незалежності

    Екс-тренер «Динамо» і збірної України Олексій Михайличенко розповів про те, що отримував пропозицію про зміну громадянства ще за часів, коли грав за шотландський «Рейнджерс».

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    «У збірну Росії мене запрошували. Я відмовився. В той момент виступав за «Рейнджерс». Час тоді було зовсім інший, і тих хлопців, які прийняли пропозицію, не засуджував - це їх вибір. Але чітко розумів: якщо запропонувати шотландцеві виступати за збірну Англії, з високою ймовірністю можна прогнозувати, що він просто не зрозуміє, про що мова. Свою точку зору чітко пояснив, коли пролунав перший дзвінок з Росії на тему зміни громадянства. Мене правильно зрозуміли і більше не дзвонили», - сказав Михайличенко.

    Нагадаємо, що за шотландський клуб хавбек грав з 1991 по 1996 роки.

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    Джерело: 24 канал

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