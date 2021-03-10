Де дивитися «Динамо» – «Вільярреал» у Лізі Європи
Лідер чемпіонату України проведе перший матч 1/8 фіналу
В четвер, 11 березня, київське «Динамо» зіграє з «Вільярреалом» в 1/8 фіналу Ліги Європи. Після того, як команда Мірчи Луческу пройшла бельгійський «Брюгге», прихильники команди очікують від неї більшого. В складі киян багато молоді, проте вони вже мають чималий досвід виступів на євроарені, як з клубом, так і в складі різних збірних України.
Букмекери більше вірять в успіх іспанського клубу. На перемогу «Жовтої субмарини» вони дали коефіцієнт 1,91. На киян пропонують поставити в співвідношенні 1 до 3,90. Нічию оцінили в 3,40.
Цікаво, що шанси оцінив і суперкомп’ютер з обробки даних FiveThirtyEight. Він створив математичну модель результатів матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Шанси пройти у чвертьфінал мають такий вигляд:
«Вільярреал» 76% – «Динамо» 24%
«Манчестер Юнайтед» 73% – «Мілан» 27%
«Тоттенхем» 68% – «Динамо» Загреб 32%
«Арсенал» 67% – «Олімпіакос» 33%
«Аякс» 66% – «Янг Бойз» 36%
«Рома» 61% – «Шахтар» 39%
«Гранада» 58% – «Мольде» 42%
«Рейнджерс» 55% – «Славія» 45%
Стартовий свисток у Києві пролунає о 19.55. Телетрансляція розпочнеться на каналі «Футбол 2» та медіасервісі MEGOGO.
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