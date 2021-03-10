Де дивитися «Динамо» – «Вільярреал» у Лізі Європи

Кияни на попередньому етапі показали, що можуть виходити з складних ситуацій

Лідер чемпіонату України проведе перший матч 1/8 фіналу

В четвер, 11 березня, київське «Динамо» зіграє з «Вільярреалом» в 1/8 фіналу Ліги Європи. Після того, як команда Мірчи Луческу пройшла бельгійський «Брюгге», прихильники команди очікують від неї більшого. В складі киян багато молоді, проте вони вже мають чималий досвід виступів на євроарені, як з клубом, так і в складі різних збірних України.

Букмекери більше вірять в успіх іспанського клубу. На перемогу «Жовтої субмарини» вони дали коефіцієнт 1,91. На киян пропонують поставити в співвідношенні 1 до 3,90. Нічию оцінили в 3,40.

Цікаво, що шанси оцінив і суперкомп’ютер з обробки даних FiveThirtyEight. Він створив математичну модель результатів матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Шанси пройти у чвертьфінал мають такий вигляд:

«Вільярреал» 76% – «Динамо» 24%

«Манчестер Юнайтед» 73% – «Мілан» 27%

«Тоттенхем» 68% – «Динамо» Загреб 32%

«Арсенал» 67% – «Олімпіакос» 33%

«Аякс» 66% – «Янг Бойз» 36%

«Рома» 61% – «Шахтар» 39%

«Гранада» 58% – «Мольде» 42%

«Рейнджерс» 55% – «Славія» 45%

Стартовий свисток у Києві пролунає о 19.55. Телетрансляція розпочнеться на каналі «Футбол 2» та медіасервісі MEGOGO.

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