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    Де дивитися «Динамо» – «Вільярреал» у Лізі Європи

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    Кияни на попередньому етапі показали, що можуть виходити з складних ситуацій - Де дивитися «Динамо» – «Вільярреал» у Лізі Європи
    Кияни на попередньому етапі показали, що можуть виходити з складних ситуацій
    фото fcdynamo.kiev.ua

    Лідер чемпіонату України проведе перший матч 1/8 фіналу

    В четвер, 11 березня, київське «Динамо» зіграє з «Вільярреалом» в 1/8 фіналу Ліги Європи. Після того, як команда Мірчи Луческу пройшла бельгійський «Брюгге», прихильники команди очікують від неї більшого. В складі киян багато молоді, проте вони вже мають чималий досвід виступів на євроарені, як з клубом, так і в складі різних збірних України.

    Букмекери більше вірять в успіх іспанського клубу. На перемогу «Жовтої субмарини» вони дали коефіцієнт 1,91. На киян пропонують поставити в співвідношенні 1 до 3,90. Нічию оцінили в 3,40.

    Цікаво, що шанси оцінив і суперкомп’ютер з обробки даних FiveThirtyEight. Він створив математичну модель результатів матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Шанси пройти у чвертьфінал мають такий вигляд:

    «Вільярреал» 76% – «Динамо» 24%

    «Манчестер Юнайтед» 73% – «Мілан» 27%

    «Тоттенхем» 68% – «Динамо» Загреб 32%

    «Арсенал» 67% – «Олімпіакос» 33%

    «Аякс» 66% – «Янг Бойз» 36%

    «Рома» 61% – «Шахтар» 39%

    «Гранада» 58% – «Мольде» 42%

    «Рейнджерс» 55% – «Славія» 45%

    Стартовий свисток у Києві пролунає о 19.55. Телетрансляція розпочнеться на каналі «Футбол 2» та медіасервісі MEGOGO.

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    Теги: ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Вільярреал
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