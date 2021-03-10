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    Де дивитися «Рома» – «Шахтар» у Лізі Європи

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    Гірники раніше вже перемагали римлян - Де дивитися «Рома» – «Шахтар» у Лізі Європи
    Гірники раніше вже перемагали римлян
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон України проведе в Римі перший матч 1/8 фіналу

    В четвер, 11 березня, донецький «Шахтар» зіграє в Римі з місцевою «Ромою». Італійський клуб тренує колишній головний тренер гірників Пауло Фонсека, що додає протистоянню додаткової ваги.

    Пряму трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом, можна буде подивитися на каналі «Футбол 2» и медіасервісі MEGOGO.

    За підрахунками букмекерів, «Рома» є фаворитом матчу. На її перемогу поставили коефіцієнт 1,57. Успіх українського клубу «оцінили» у 5,25, поставивши на нічию можна заробити у 4,25 рази більше.

    Не згоден з аналітиками головний тренер «Динамо» Мірча Луческу. Він раніше тренував «гірників» і знає іхню справжню силу. В інтерв’ю румунським ЗМІ, він оцінив шанси суперників, як 50 на 50.

    У «Шахтаря» все ще є талановиті футболісти. Коли ми почали запрошувати бразильців, то запустили цикл, який дає результат і зараз. «Гірникам» буде непросто виграти боротьбу у півзахисті, бо через травму не зіграє Тарас Степаненко. Але у них є Маркос Антоніо і Алан Патрік», сказав Луческу.

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      Теги: ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Рома
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