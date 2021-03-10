Де дивитися «Рома» – «Шахтар» у Лізі Європи

Чемпіон України проведе в Римі перший матч 1/8 фіналу

В четвер, 11 березня, донецький «Шахтар» зіграє в Римі з місцевою «Ромою». Італійський клуб тренує колишній головний тренер гірників Пауло Фонсека, що додає протистоянню додаткової ваги.

Пряму трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом, можна буде подивитися на каналі «Футбол 2» и медіасервісі MEGOGO.

За підрахунками букмекерів, «Рома» є фаворитом матчу. На її перемогу поставили коефіцієнт 1,57. Успіх українського клубу «оцінили» у 5,25, поставивши на нічию можна заробити у 4,25 рази більше.

Не згоден з аналітиками головний тренер «Динамо» Мірча Луческу. Він раніше тренував «гірників» і знає іхню справжню силу. В інтерв’ю румунським ЗМІ, він оцінив шанси суперників, як 50 на 50.

У «Шахтаря» все ще є талановиті футболісти. Коли ми почали запрошувати бразильців, то запустили цикл, який дає результат і зараз. «Гірникам» буде непросто виграти боротьбу у півзахисті, бо через травму не зіграє Тарас Степаненко. Але у них є Маркос Антоніо і Алан Патрік», – сказав Луческу.