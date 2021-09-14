Луческу розповів про завдання «Динамо» в Лізі чемпіонів

14 вересня київське «Динамо» проведе перший в сезоні матч групового турніру єврокубку

Напередодні гри з «Бенфікою» в груповому турнірі Ліги чемпіонів тренер київського «Динамо» Мірча Луческу розповів очікування від матчу.

«У «Бенфіки» зараз іде гра. Вона лідирує в чемпіонаті Португалії, а команду тренує досвідчений тренер Жорже Жезуш. З «Фламенго» він виграв чемпіонат Бразилії. Я ще жодного разу не грав проти нього, але знаю його за матчами, які він тренував, – розповів Луческу. – Майже всі футболісти «Бенфіки» мають за своєю спиною великий досвід виступів за кращі клуби, великий досвід єврокубкових матчів і матчів за збірні. Тут і Вертонген, і Жоао Маріу, і Пицци, і Сеферович. Але наші молоді футболісти сповнені ентузіазму, вони хочуть себе показати, хочуть добре грати. Минулого року ми виступали в Лізі чемпіонів після п'ятирічної перерви, але зараз хочемо більшого, хочемо зробити крок вперед в Лізі чемпіонів».

Луческу ще не визначився, чи зіграє в матчі провідний півзахисник Віталій Буяльський.

«Я ще не прийняв рішення щодо Буяльського. Він провів тільки перше тренування в загальній групі. Але, знаючи його характер, його ігрові якості, можу сказати точно: якщо він буде грати, то буде грати на всі 100 відсотків», – сказав Луческу.

Матч «Динамо» – «Бенфіка» розпочнеться о 22:00. «главком проведе онлайн-трансляцію зустрічі.