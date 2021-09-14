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    Московська церква пояснила, чому російські футболісти погано грають

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    Московська церква пояснила, чому російські футболісти погано грають
    Фото з відкритих джерел

    У РПЦ вважають, що спортсменів не треба мотивувати грошима

    Російська православна церква добралася до футболу. Там знайшли причину, чому їхні команди погано грають. Справа, як виявляється, не у відсутності системи підготовки, а у способі життя: російські футболісти не правильно мотивовані та багато матюкаються. Про це заявив голова патріаршої комісії РПЦ митрополит Митрофан.

    «Футболісти мають бути мотивовані не божевільними доларами і не матом на стадіоні, як ми можемо бачити по губах тренерів», – дав Митрофан пораду футболістам під час молебню, в якому взяли участь паралімпійці. Митрополит звинуватив їх у тому, що ті «гуляють на свої мільйони», – повідомляють російські ЗМІ. «Набагато складніше прийти до бога веселим і здоровим – нашим футболістам, наприклад», – розкрив причини відсутності перемог на міжнародній арені Митрофан. Тому у спортсменів немає результатів. «Величезна країна, а футболу немає», – підкреслив він.

    Останній успіх збірної Росії датований 1988 роком. Тоді Олімпійська збірна, очолювана українським тренером Анатолієм Бишовцем, і в якій провідну роль грали Олексій Михайличенко, Ігор Добровольський та ще п’ять українців, здобула золоті нагороди Олімпіади.

    Наразі збірну Росії очолює колишній естонець Валерій Карпін, а допомагає йому вихованець донецького «Шахтаря» Віктор Онопко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Московська церква пояснила, чому російські футболісти погано грають