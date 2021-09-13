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    «Парі Сен-Жермен» і «Реал» їдуть до Харкова

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    «Парі Сен-Жермен» і «Реал» їдуть до Харкова
    Фото з відкритих джерел

    Відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

    Жіноча футбольна команда «Житлобуд-1» з Харкова дізналася імена суперників у Лізі чемпіонів. Їхні назви говорять самі за себе: разом з чемпіоном України у відбірній групі зіграють чемпіонки Франції з «Парі Сен-Жермен», друга команда чемпіонату Іспанії «Реал» з Мадрида і найсильніша команда Ісландії «Брейдаблік», яка 18 разів вигравала національний чемпіонат.

    Про суперниць «Житлобуду-1» відомо, що минулого сезону вони доходили до півфіналу Ліги чемпіонів, «Реал» дебютує в єврокубках, а «Брейдаблік» в єврокубках раніше доходив до чвертьфіналу.

    Жіноча Ліга чемпіонів розподілена на чотири групи по чотири команди.

    Група A: «Челсі», «Вольфсбург», «Ювентус», «Серветт».

    Група B: «Парі Сен-Жермен», «Брейдаблік», «Реал», «Житлобуд-1».

    Група C: «Барселона», «Арсенал», «Хоффенхайм», «Кеге».

    Група D: «Баварія, «Ліон», «Хекен», «Бенфіка».

    Матчі першого туру відбудуться 5-6 жовтня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Парі Сен-Жермен» і «Реал» їдуть до Харкова