«Парі Сен-Жермен» і «Реал» їдуть до Харкова

Відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

Жіноча футбольна команда «Житлобуд-1» з Харкова дізналася імена суперників у Лізі чемпіонів. Їхні назви говорять самі за себе: разом з чемпіоном України у відбірній групі зіграють чемпіонки Франції з «Парі Сен-Жермен», друга команда чемпіонату Іспанії «Реал» з Мадрида і найсильніша команда Ісландії «Брейдаблік», яка 18 разів вигравала національний чемпіонат.

Про суперниць «Житлобуду-1» відомо, що минулого сезону вони доходили до півфіналу Ліги чемпіонів, «Реал» дебютує в єврокубках, а «Брейдаблік» в єврокубках раніше доходив до чвертьфіналу.

Жіноча Ліга чемпіонів розподілена на чотири групи по чотири команди.

Група A: «Челсі», «Вольфсбург», «Ювентус», «Серветт».

Група B: «Парі Сен-Жермен», «Брейдаблік», «Реал», «Житлобуд-1».

Група C: «Барселона», «Арсенал», «Хоффенхайм», «Кеге».

Група D: «Баварія, «Ліон», «Хекен», «Бенфіка».

Матчі першого туру відбудуться 5-6 жовтня.