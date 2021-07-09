Названо найкращого гравця збірної України на Євро

Андрій Ярмоленко був найефективнішим на Євро в складі збірної України

За коефіцієнтом корисної дії найефективніше провів турнір Андрій Ярмоленко

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко став найкращим футболістом збірної України на чемпіонаті Європи. У п’яти матчах, яких він взяв участь на полях Європи у червні-липні, він забив два голи і віддав дві результативні передачі.

Компанія InStat, яка аналізувала дії футболістів, під час аналізу гри робила акцент не тільки на кількості, а й на якості ТТД. У підсумку вийшов певний індекс – показник ефективності гри.

1. Андрій Ярмоленко – 310 балів

2. Віталій Миколенко – 305

3. Руслан Малиновський – 302

4. Олександр Кааваєв – 299

5. Микола Матвієнко – 297.

Нагадаємо, майже всі футболісти після Євро роз’їхалися по курортах. І лише гравці «Шахтаря» вже готуються до сезону в складі клубу, а Руслан Малиновський переніс операцію.