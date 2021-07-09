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    Названо найкращого гравця збірної України на Євро

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    Андрій Ярмоленко був найефективнішим на Євро в складі збірної України - Названо найкращого гравця збірної України на Євро
    Андрій Ярмоленко був найефективнішим на Євро в складі збірної України
    Фото з відкритих джерел

    За коефіцієнтом корисної дії найефективніше провів турнір Андрій Ярмоленко

    Капітан збірної України Андрій Ярмоленко став найкращим футболістом збірної України на чемпіонаті Європи. У п’яти матчах, яких він взяв участь на полях Європи у червні-липні, він забив два голи і віддав дві результативні передачі.

    Компанія InStat, яка аналізувала дії футболістів, під час аналізу гри робила акцент не тільки на кількості, а й на якості ТТД. У підсумку вийшов певний індекс – показник ефективності гри.

    1. Андрій Ярмоленко – 310 балів

    2. Віталій Миколенко – 305

    3. Руслан Малиновський – 302

    4. Олександр Кааваєв – 299

    5. Микола Матвієнко – 297.

    Нагадаємо, майже всі футболісти після Євро роз’їхалися по курортах. І лише гравці «Шахтаря» вже готуються до сезону в складі клубу, а Руслан Малиновський переніс операцію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Названо найкращого гравця збірної України на Євро