Названо найкращого гравця збірної України на Євро
За коефіцієнтом корисної дії найефективніше провів турнір Андрій Ярмоленко
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко став найкращим футболістом збірної України на чемпіонаті Європи. У п’яти матчах, яких він взяв участь на полях Європи у червні-липні, він забив два голи і віддав дві результативні передачі.
Компанія InStat, яка аналізувала дії футболістів, під час аналізу гри робила акцент не тільки на кількості, а й на якості ТТД. У підсумку вийшов певний індекс – показник ефективності гри.
1. Андрій Ярмоленко – 310 балів
2. Віталій Миколенко – 305
3. Руслан Малиновський – 302
4. Олександр Кааваєв – 299
5. Микола Матвієнко – 297.
Нагадаємо, майже всі футболісти після Євро роз’їхалися по курортах. І лише гравці «Шахтаря» вже готуються до сезону в складі клубу, а Руслан Малиновський переніс операцію.
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