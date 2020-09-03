Луческу заявив, що його не хвилює ультрас «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суркіс привів Луческу в «Динамо» для завоювання нових трофеїв Twitter Динамо

75-річний румун вважає, що ультрас «Динамо» управляють інші люди

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу повідомив, що не звертає уваги на реакцію ультрас клубу, які виступають із різким негативом у бік наставника.

Після повернення в Україну у Луческу виникли кілька проблем: йому кинули виклик вболівальники київського «Динамо», а також колишні гравці клубу.

Він вважає, що за спинами тих ультрас, які кинули йому виклик, знаходяться інші люди. Фахівець не звертає уваги на цю тему і зосереджений на команді і її гравцях.

«Мене не хвилює ультрас, яких хтось підштовхує ззаду. Це не має значення. Мені це абсолютно нецікаво. Мене хвилюють мої стосунки з футболістами і гра, яку вони демонструють. Я професіонал, залишаю свої почуття позаду, щоб мати можливість передати клубу весь досвід, який я накопичив за всі роки», - підтвердив Луческу.

Примітно, що Луческу здобув перемогу в Суперкубку України з київським «Динамо», зумівши обіграти свою колишню команду донецький «Шахтар» з рахунком 3:1.

Джерело: sport.ro