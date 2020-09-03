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    Луческу заявив, що його не хвилює ультрас «Динамо»

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    Суркіс привів Луческу в &laquo;Динамо&raquo; для завоювання нових трофеїв - Луческу заявив, що його не хвилює ультрас «Динамо»
    Суркіс привів Луческу в «Динамо» для завоювання нових трофеїв
    Twitter Динамо

    75-річний румун вважає, що ультрас «Динамо» управляють інші люди

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу повідомив, що не звертає уваги на реакцію ультрас клубу, які виступають із різким негативом у бік наставника.

    Після повернення в Україну у Луческу виникли кілька проблем: йому кинули виклик вболівальники київського «Динамо», а також колишні гравці клубу.

    Він вважає, що за спинами тих ультрас, які кинули йому виклик, знаходяться інші люди. Фахівець не звертає уваги на цю тему і зосереджений на команді і її гравцях.

    «Мене не хвилює ультрас, яких хтось підштовхує ззаду. Це не має значення. Мені це абсолютно нецікаво. Мене хвилюють мої стосунки з футболістами і гра, яку вони демонструють. Я професіонал, залишаю свої почуття позаду, щоб мати можливість передати клубу весь досвід, який я накопичив за всі роки», - підтвердив Луческу.

    Примітно, що Луческу здобув перемогу в Суперкубку України з київським «Динамо», зумівши обіграти свою колишню команду донецький «Шахтар» з рахунком 3:1.

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    Джерело: sport.ro

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ультрас Мірча Луческу
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