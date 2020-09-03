Наставник збірної Швейцарії про старт в Лізі націй: Україна має перевагу



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Петкович назвав збірну України командою з футболістами європейського рівня

Головний наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович поділився очікуваннями від матчу першого туру Ліги націй у дивізіоні А проти України.

Тренер вважає «жовто-блакитних» сильною командою в цілому та не став приділяти увагу і виділяти окремих гравців.

«Україна - сильна команда з футболістами європейського рівня в складі. Вони добре себе проявили, фінішували вище Португалії в відборі на Євро-2020 року, пробилися в Лігу А. Україна сильна своєю командою, а не окремими гравцями. Також не можу не відзначити роль Андрія Шевченка. Тренер збірної України виконав відмінну роботу за останній час», - розпочав коуч.

На думку тренера, його колектив не є фаворитом.

«Ми налаштовуємося на матч позитивно. Будуємо свою роботу від гри до гри. Україна має невелику перевагу - у них було більше часу на підготовку. Це хороша команда. На папері і в теорії ми не є фаворитами. Але на полі фаворитів не існує. Ми просто виходимо і показуємо свій найкращий футбол», - наголосив швейцарець.

Примітно, що сьогодні о 21:45 у Львові пройде зустріч між Україною та Швейцарією, а у паралельній грі групи 4 дивізіону А Іспанія змагатиметься із Німеччиною.

Джерело: УЄФА