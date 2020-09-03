  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наставник збірної Швейцарії про старт в Лізі націй: Україна має перевагу

    • Розсилка
    Петкович на чолі &laquo;Лаціо&raquo; вигравав Кубок Італії з футболу - Наставник збірної Швейцарії про старт в Лізі націй: Україна має перевагу
    Петкович на чолі «Лаціо» вигравав Кубок Італії з футболу
    Світлина - ua-football.com

    Петкович назвав збірну України командою з футболістами європейського рівня

    Головний наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович поділився очікуваннями від матчу першого туру Ліги націй у дивізіоні А проти України.

    Тренер вважає «жовто-блакитних» сильною командою в цілому та не став приділяти увагу і виділяти окремих гравців.

    «Україна - сильна команда з футболістами європейського рівня в складі. Вони добре себе проявили, фінішували вище Португалії в відборі на Євро-2020 року, пробилися в Лігу А. Україна сильна своєю командою, а не окремими гравцями. Також не можу не відзначити роль Андрія Шевченка. Тренер збірної України виконав відмінну роботу за останній час», - розпочав коуч.

    На думку тренера, його колектив не є фаворитом.

    «Ми налаштовуємося на матч позитивно. Будуємо свою роботу від гри до гри. Україна має невелику перевагу - у них було більше часу на підготовку. Це хороша команда. На папері і в теорії ми не є фаворитами. Але на полі фаворитів не існує. Ми просто виходимо і показуємо свій найкращий футбол», - наголосив швейцарець.

    Примітно, що сьогодні о 21:45 у Львові пройде зустріч між Україною та Швейцарією, а у паралельній грі групи 4 дивізіону А Іспанія змагатиметься із Німеччиною.

    Читайте також: Шевченко пообіцяв надати шанс новачкам у стартовій грі Ліги націй.

    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ