Луганська «Зоря» розгромно програла на старті Ліги Європи (відео)
Українці не знайшли аргументів у протистоянні з «Лестером»
Луганська «Зоря» розпочала груповий турнір Ліги Європи-2020/2021 з розгромної поразки. Український клуб поступився 0:3 в Лестері.
«Лестер Сіті» (Англія) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 3:0
Голи: 1:0 – Джеймс Меддісон (29). 2:0 – Гарві Барнс (45). 3:0 – Ігеаначо (67)
«Лестер»: Каспер Шмайхель (к) – Кастань (Джеймс Джастін, 82), Веслі Фофана, Джонні Еванс, Крістіан Фухс – Нампалі Менді – Джеймс Меддісон (Дженґіз Ундер, 65), Тілеманс (Чудурі, 71), Денніс Прат, Гарві Барнс – Ігеаначо (Айосе Перес, 72). Тренер – Брендон Роджерс
«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Денис Фаворов (Руфаті, 76), Віталій Вернидуб, Ловре Цвек, Хомченовський (Циганикс, 76) – Назарина, Іванисеня, Владислав Кочергін (Гринь, 85) – Луньов (Олександр Гладкий, 65), Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв (Михайло Перовіч, 65). Тренер – Віктор Скрипник
Судді: Стефані Фраппар – Сіріл Муньє, Бенжамін Падже (всі – Франція)
Попередження: Тілеманс (12) – Владислав Кабаєв (27), Віталій Вернидуб (77)
22 жовтня. Лестер. King Power Stadium
В іншому матчі групи G португальський «Спортінґ» з Браґи розгромив 2:0 грецький АЕК з Афін – забивали Вендерсон Ґалено, Пауліньо та Рікарду Горта.