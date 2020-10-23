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    Луганська «Зоря» розгромно програла на старті Ліги Європи (відео)

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    Гарві барнс забиває другий м'яч у ворота Микити Шевченка - Луганська «Зоря» розгромно програла на старті Ліги Європи (відео)
    Гарві барнс забиває другий м'яч у ворота Микити Шевченка
    Світлина - UEFA.com

    Українці не знайшли аргументів у протистоянні з «Лестером»

    Луганська «Зоря» розпочала груповий турнір Ліги Європи-2020/2021 з розгромної поразки. Український клуб поступився 0:3 в Лестері.

    «Лестер Сіті» (Англія) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 3:0

    Голи: 1:0 – Джеймс Меддісон (29). 2:0 – Гарві Барнс (45). 3:0 – Ігеаначо (67)

    «Лестер»: Каспер Шмайхель (к) – Кастань (Джеймс Джастін, 82), Веслі Фофана, Джонні Еванс, Крістіан Фухс – Нампалі Менді – Джеймс Меддісон (Дженґіз Ундер, 65), Тілеманс (Чудурі, 71), Денніс Прат, Гарві Барнс – Ігеаначо (Айосе Перес, 72). Тренер – Брендон Роджерс

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) – Денис Фаворов (Руфаті, 76), Віталій Вернидуб, Ловре Цвек, Хомченовський (Циганикс, 76)  – Назарина, Іванисеня, Владислав Кочергін (Гринь, 85) – Луньов (Олександр Гладкий, 65), Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв (Михайло Перовіч, 65). Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Стефані Фраппар – Сіріл Муньє, Бенжамін Падже (всі – Франція)

    Попередження: Тілеманс (12) – Владислав Кабаєв (27), Віталій Вернидуб (77)

    22 жовтня. Лестер. King Power Stadium

    В іншому матчі групи G португальський «Спортінґ» з Браґи розгромив 2:0 грецький АЕК з Афін – забивали Вендерсон Ґалено, Пауліньо та Рікарду Горта.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» ФК АЕК Денис Фаворов Віталій Вернидуб Дмитро Хомченовський Олександр Гладкий Сергій Гринь Владислав Кабаєв Максим Луньов Джонні Еванс Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня ФК «Лестер Сіті» Стефані Фраппар Єгор Назарина Юрі Тілеманс Веслі Фофана Тімоті Кастань ФК «Спортінґ» (Браґа) Михайло Перовіч Ловре Цвек Андрейс Циганикс Джеймс Меддісон Гарві Барнс Келечі Ігеаначо Айосе Перес Брендон Роджерс Каспер Шмайхель Крістіан Фухс Нампалі Менді Дженґіз Ундер Хамза Чудурі Аґрон Руфаті Денніс Прат Вендерсон Ґалено Пауліньо Рікарду Горта
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