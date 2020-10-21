Ліга чемпіонів. Знекровлений коронавірусом «Шахтар» виграв у Мадриді в «Реала» (відео)

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Тете взяв участь в усіх трьох результативних атаках «Шахтаря», але втратив дві ідеальних нагоди в другому таймі Світлина - UEFA.com

«Гірники» вирішили долю зустрічі в першому таймі

Донецький «Шахтар» став творцем головної сенсації стартовому турі Ліги чемпіонів. У Мадриді «гірники» перемогли фіналіста останнього розіграшу турніру «Реал».

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 2:3

Голи: 0:1 – Тете (29). 0:2 – Варан (33, автогол). 0:3 – Манор Соломон (42). 1:3 – Модріч (54). 2:3 – Вінісіуc (59)

«Реал»: Куртуа – Ферланд Менді, Мілітао, Варан, Марсело (к) – Модріч (Тоні Кроос, 70), Каземіро, Федеріко Вальверде – Родріґо (Бензема, 46), Лука Йовіч (Вінісіус, 59), Асенсіо. Тренер – Зінедін Зідан

«Шахтар»: Трубін – Додо, Хочолава, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко – Марлос, Майкон – Тете, Маркос Антоніо (Богдан В'юнник, 90+4), Манор Соломон (Вітао, 90+1) – Дентіньо (Судаков, 86). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Срджан Йовановіч – Урош Стойковіч, Мілан Михайловіч (усі – Сербія)

Попередження: Асенсіо (34), Мілітао (87) – Віктор Корнієнко (8), Валерій Бондар (83)

21 жовтня. Мадрид. Estadio Alfredo Di Stéfano. Без глядачів

Стартова третина поєдинку не віщувала голепаду. Гра загалом була рівною і особливої гостроти біля обох воріт не було. Проте починаючи з 29-ї хвилини і до завершення першого тайму фантастичний відрізок видав Тете. Спершу він забив сам.

Через чотири хвилини донецький бразилець спровокував автогол Рафаеля Варана – 0:2.

А незадовго до перерви Тете тонко, п’ятою вивів на ударну позицію Манора Соломона. І той ідеальної нагоди не втратив – 0:3.

Було б наївно сподіватися, що «Реал» підсумок першого тайму деморалізував. Мадридці вийшли на другу половину помітно агресивнішими і вже за перших 14 хвилин скоротили рахунок до мінімуму. Спершу відмінного удару метрів з 25-ти у верхній кут завдав Лука Модріч – 1:3.

На 59-й хвилині, ледь вибігши на поле з заміни, свій м’яч забив Вінісіус. Бразилець скористався обрізкою земляка Марлоса. Перехопивши м’яч, він прорвався до карної зони і пробив у кут – 2:3.

Найцікавіше, що після першого і другого голів ідеальні нагоди відзначитися втратив герой першого тайму Тете. Спершу він неточно пробив метрів з семи після прострілу Віктора Корнієнка зліва, а потім не використав виходу сам на сам з Тібо Куртуа.

Втім, заключних півгодини «Шахтар» оборонявся» ідеально. І довів матч до сенсаційної перемоги. Яка має подвійну цінність з огляду на те, що донеччан нещодавно підкосила коронавірусна інфекція. Як наслідок, у резерві в Луїша Каштру були одні лишень дублери. Зокрема Георгій Судаков, якого тренер незадовго до фінального свистка випустив на заміну, зіграв свій дебютний поєдинок за основу «Шахтаря». Те саме стосується й Богдана В'юнника.

Господарі забили в компенсований час, проте гол Федеріко Вальверде рефері після перегляду відеоасистента відмінив, оскільки Вінісіус, перебуваючи в офсайді, закривав воротареві «Шахтаря» видимість.

Суперники «Шахтаря» і «Реала» за групою – міланський «Інтер» та менхенґладбахська «Боруссія» - свій матч першого туру розпочинають о 22:00.