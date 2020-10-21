  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга чемпіонів. Знекровлений коронавірусом «Шахтар» виграв у Мадриді в «Реала» (відео)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Тете взяв участь в усіх трьох результативних атаках &laquo;Шахтаря&raquo;, але втратив дві ідеальних нагоди в другому таймі - Ліга чемпіонів. Знекровлений коронавірусом «Шахтар» виграв у Мадриді в «Реала» (відео)
    Тете взяв участь в усіх трьох результативних атаках «Шахтаря», але втратив дві ідеальних нагоди в другому таймі
    Світлина - UEFA.com

    «Гірники» вирішили долю зустрічі в першому таймі

    Донецький «Шахтар» став творцем головної сенсації стартовому турі Ліги чемпіонів. У Мадриді «гірники» перемогли фіналіста останнього розіграшу турніру «Реал».

    «Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 2:3

    Голи: 0:1 – Тете (29). 0:2 – Варан (33, автогол). 0:3 – Манор Соломон (42). 1:3 – Модріч (54). 2:3 – Вінісіуc (59)

    «Реал»: Куртуа – Ферланд Менді, Мілітао, Варан, Марсело (к) – Модріч (Тоні Кроос, 70), Каземіро, Федеріко Вальверде – Родріґо (Бензема, 46), Лука Йовіч (Вінісіус, 59), Асенсіо. Тренер – Зінедін Зідан

    «Шахтар»: Трубін – Додо, Хочолава, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко – Марлос, Майкон – Тете, Маркос Антоніо (Богдан В'юнник, 90+4), Манор Соломон (Вітао, 90+1) – Дентіньо (Судаков, 86). Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Срджан Йовановіч – Урош Стойковіч, Мілан Михайловіч (усі – Сербія)

    Попередження: Асенсіо (34), Мілітао (87) – Віктор Корнієнко (8), Валерій Бондар (83)

    21 жовтня. Мадрид. Estadio Alfredo Di Stéfano. Без глядачів

    Стартова третина поєдинку не віщувала голепаду. Гра загалом була рівною і особливої гостроти біля обох воріт не було. Проте починаючи з 29-ї хвилини і до завершення першого тайму фантастичний відрізок видав Тете. Спершу він забив сам.

    Через чотири хвилини донецький бразилець спровокував автогол Рафаеля Варана – 0:2.

    А незадовго до перерви Тете тонко, п’ятою вивів на ударну позицію Манора Соломона. І той ідеальної нагоди не втратив – 0:3.

    Було б наївно сподіватися, що «Реал» підсумок першого тайму деморалізував. Мадридці вийшли на другу половину помітно агресивнішими і вже за перших 14 хвилин скоротили рахунок до мінімуму. Спершу відмінного удару метрів з 25-ти у верхній кут завдав Лука Модріч – 1:3.

    На 59-й хвилині, ледь вибігши на поле з заміни, свій м’яч забив Вінісіус. Бразилець скористався обрізкою земляка Марлоса. Перехопивши м’яч, він прорвався до карної зони і пробив у кут – 2:3.

    Найцікавіше, що після першого і другого голів ідеальні нагоди відзначитися втратив герой першого тайму Тете. Спершу він неточно пробив метрів з семи після прострілу Віктора Корнієнка зліва, а потім не використав виходу сам на сам з Тібо Куртуа.

    Втім, заключних півгодини «Шахтар» оборонявся» ідеально. І довів матч до сенсаційної перемоги. Яка має подвійну цінність з огляду на те, що донеччан нещодавно підкосила коронавірусна інфекція. Як наслідок, у резерві в Луїша Каштру були одні лишень дублери. Зокрема Георгій Судаков, якого тренер незадовго до фінального свистка випустив на заміну, зіграв свій дебютний поєдинок за основу «Шахтаря». Те саме стосується й Богдана В'юнника.

    Господарі забили в компенсований час, проте гол Федеріко Вальверде рефері після перегляду відеоасистента відмінив, оскільки Вінісіус, перебуваючи в офсайді, закривав воротареві «Шахтаря» видимість.

    Суперники «Шахтаря» і «Реала» за групою – міланський «Інтер» та менхенґладбахська «Боруссія» - свій матч першого туру розпочинають о 22:00.

     Читайте також: «Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) Рафаель Варан Тоні Кроос Каземіро Лука Модріч Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Давид Хочолава Марлос Федеріко Вальверде Карім Бензема Тібо Куртуа Жуніор Вінісіус Марко Асенсіо Едер Мілітао Родріґо Майкон Зінедін Зідан Марсело Ферланд Менді Валерій Бондар Луїш Каштру Дентіньо Віктор Корнієнко Анатолій Трубін Додо коронавірус Вітао Лука Йовіч Георгій Судаков Богдан В'юнник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies