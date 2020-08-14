Чемпіон Європи потрапив до сфери інтересів «Динамо»



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Сілва у форму «Монако» Світлина - record

Гравець з досвідом виступів в Англійській Прем’єр-лізі може продовжити кар’єру в київському «Динамо»

Київське «Динамо» продовжує знаходитися в пошуках підсилення складу. Поповнити ряди клубу Мірчі Луческу може півзахисник Адріен Сілва.

Український клуб активно стежить за ситуацією навколо 31-річного півзахисника, у якого влітку 2021-го року закінчується контракт з «Лестером». «Лисиці» також не проти відпустити футболіста в інший клуб.

Також на досвідченого гравця претендує й московський «ЦСКА».

Минулий сезон спортсмен провів на правах оренди у французькому «Монако». Хавбек зіграв 25 матчів і віддав дві результативні передачі.

Примітно, що портал transfermarkt оцінює вартість Сілви в 8 млн. євро.

Відзначимо, Сілва також виступав за лісабонський «Спортінг», «Маккабі» з Хайфи. У складі збірної Португалії він відіграв 26 матчів та забив один гол, а в 2016 році став чемпіоном Європи.

Джерело: record