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    Чемпіон Європи потрапив до сфери інтересів «Динамо»

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    Сілва у форму &laquo;Монако&raquo; - Чемпіон Європи потрапив до сфери інтересів «Динамо»
    Сілва у форму «Монако»
    Світлина - record

    Гравець з досвідом виступів в Англійській Прем’єр-лізі може продовжити кар’єру в київському «Динамо»

    Київське «Динамо» продовжує знаходитися в пошуках підсилення складу. Поповнити ряди клубу Мірчі Луческу може півзахисник Адріен Сілва.

    Український клуб активно стежить за ситуацією навколо 31-річного півзахисника, у якого влітку 2021-го року закінчується контракт з «Лестером». «Лисиці» також не проти відпустити футболіста в інший клуб.

    Також на досвідченого гравця претендує й московський «ЦСКА».

    Минулий сезон спортсмен провів на правах оренди у французькому «Монако». Хавбек зіграв 25 матчів і віддав дві результативні передачі.

    Примітно, що портал transfermarkt оцінює вартість Сілви в 8 млн. євро.

    Відзначимо, Сілва також виступав за лісабонський «Спортінг», «Маккабі» з Хайфи. У складі збірної Португалії він відіграв 26 матчів та забив один гол, а в 2016 році став чемпіоном Європи.

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    Джерело: record

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