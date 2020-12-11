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    Луганська «Зоря» завершила виступи в Лізі Європи безнадійною поразкою (відео)

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    Рікарду Орта забиває другий м'яч у ворота луганців - Луганська «Зоря» завершила виступи в Лізі Європи безнадійною поразкою (відео)
    Рікарду Орта забиває другий м'яч у ворота луганців
    Світлина - Soccerstand

    Команда Віктора Скрипника посіла в групі третє місце

    Луганська «Зоря» завершила виступи в груповому турнірі Ліги Європи-2020/2021.

    У заключному, шостому турі бронзові призери української Прем’єр-ліги безнадійно програли у португальській Бразі місцевому «Спортінґу». Рахунок 0:2 не відображає повноти переваги господарів. Ще до того, як Жоель Абу Ганна на 61-й хвилині зрізав м’яч у власні ворота, а Рікарду Горта на 68-й першим дотиком до м’яча після виходу на заміну відзначився вдруге, «Браґа» могла відзначитися у воротах Микити Шевченка неодноразово.

    1:0 – Жоель Абу Ганна (61, автогол)

    2:0 – Рікарду Горта (68)

    Лише після того, як рахунок став 2:0, трохи проявили себе попереду футболісти «Зорі». Однак скоротити відставання підопічним Віктора Скрипника не вдалося.

    В іншому матчі квартету G англійський «Лестер Сіті» переміг удома 2:0 грецький АЕК. М'ячі у цій зустрічі забивали Дженґіз Ундер та Гарві Барнс.

    «Лестер» та «Браґа» вийшли в 1/16 фіналу, набравши по 13 очок. «Зоря» з шістьма очками фінішувала третьою. АЕК з трьома пунктами замкнув таблицю.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» ФК АЕК Віктор Скрипник Микита Шевченко Жоель Абу Ганна ФК «Лестер Сіті» ФК «Спортінґ» (Браґа) Гарві Барнс Дженґіз Ундер Рікарду Горта
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