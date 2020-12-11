Луганська «Зоря» завершила виступи в Лізі Європи безнадійною поразкою (відео)

Команда Віктора Скрипника посіла в групі третє місце

Луганська «Зоря» завершила виступи в груповому турнірі Ліги Європи-2020/2021.

У заключному, шостому турі бронзові призери української Прем’єр-ліги безнадійно програли у португальській Бразі місцевому «Спортінґу». Рахунок 0:2 не відображає повноти переваги господарів. Ще до того, як Жоель Абу Ганна на 61-й хвилині зрізав м’яч у власні ворота, а Рікарду Горта на 68-й першим дотиком до м’яча після виходу на заміну відзначився вдруге, «Браґа» могла відзначитися у воротах Микити Шевченка неодноразово.

1:0 – Жоель Абу Ганна (61, автогол)

2:0 – Рікарду Горта (68)

Лише після того, як рахунок став 2:0, трохи проявили себе попереду футболісти «Зорі». Однак скоротити відставання підопічним Віктора Скрипника не вдалося.

В іншому матчі квартету G англійський «Лестер Сіті» переміг удома 2:0 грецький АЕК. М'ячі у цій зустрічі забивали Дженґіз Ундер та Гарві Барнс.

«Лестер» та «Браґа» вийшли в 1/16 фіналу, набравши по 13 очок. «Зоря» з шістьма очками фінішувала третьою. АЕК з трьома пунктами замкнув таблицю.