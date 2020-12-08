Луческу переміг Реброва і вивів «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи (відео)

Вирішальний гол забив Денис Попов

Київське «Динамо» посіло в групі Ліги чемпіонів третє місце, яке дає право навесні виступати в 1/16 фіналу Ліги Європи. У матчі, в якому вирішувалася доля третьої позиції, команда Мірчі Луческу мінімально перемогла удома «Ференцварош» із Будапешта.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – 1:0

Голи: 1:0 – Денис Попов (60)

«Динамо»: Георгій Бущан – Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко – Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук (к), Денис Гармаш (Володимир Шепелєв, 70) – Віктор Циганков (Богдан леднєв, 85), Беньямін Вербіч (Жерсон Родріґес, 86), Карлос Де Пена (Владислав Супряга, 70). Тренер – Мірча Луческу

«Ференцварош»: Денеш Дібус – Дьордь Ловренчіч (к) (Ендре Ботка, 80), Міха Блажіч, Лаша Двалі, Марсель Гайстер – Айсса Лайдуні, Ігор Харатін (Ісаель, 74), Сомалія – Мирто Узуні (Роко Батуріна, 73), Токмак Нґуен (Франк Болі, 86), Олександр Зубков (Роберт Мак, 80). Тренер – Сергій Ребров

Судді: Андреас Екберґ – Мехмет Кулум, Стефан Галльберґ (усі – Швеція)

Попередження: Карлос Де Пена (27), Денис Гармаш (37) – Айсса Лайдуні (45), Ігор Харатін (48), Міха Блажіч (59), Ісаель (84)

8 грудня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Перший тайм вийшов абсолютно рівним. Трохи гостріше в атаці діяли гості, яким для виходу в Лігу Європи потрібна була перемога, тоді як «Динамо» влаштовувала нічия. Проте Токмак Нґуен доволі зручну нагоду забити втратив.

Після перерви характер гри не змінювався до тієї миті, поки після подачі Карлосом Де Пеною штрафного ударом головою ворота гостей не вразив Денис Попов.

Поступаючись у рахунку, гравці «Фенербахче» заграли агресивніше і мали кілька доволі непоганих нагод вирівняти становище. Зокрема пройшов м’яч поруч зі стійкою після удару українця Олександра Зубкова.

Таким чином, перемігши, кияни набрали чотири очки, посіли в групі третє місце і гратимуть в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У паралельному матчі італійський «Ювентус» переміг на виїзді 3:0 іспанську «Барселону» і посів у квартеті перше місце. За туринців двічі з пенальті забив Кріштіану Роналду,а ще один гол на рахунку Вестона Маккені.