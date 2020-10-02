Луганська «Зоря» в суперники за Лігою Європи лідера англійської Прем'єр-ліги



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Сьогодні, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. У турнірі візьме участь і представник від України – бронзовий призер минулого чемпіонату луганська «Зоря».

Перед самою процедурою жеребкування УЄФА назвала найращого футболіста Ліги Європи сезону-2019/2020. Ним став бельгійський нападник «Інтера» Ромелу Лукаку, який у кожному матчі відзначився принаймні одним голом. Він випередив Евера Банеґу з «Севільї» і Бруну Фернандеша з «Манчестер Юнайтед».

На груповому етапі Ліги Європи загалом зіграє 48 команд. По три команди делегували Англія, Іспанія, Італія, Чехія, Австрія, Нідерланди та Бельгія.

Франція, Німеччина, Португалія, Шотландія, Хорватія, Греція, Ізраїль та Хорватія будуть представлені двома командами.

Україна, Туреччина, Кіпр, Швейцарія, Сербія, Норвегія, Азербайджан, Румунія, Польща, Ірландія та РФ зіграють на турнірі однією командою.

Перед жеребкування усі команди були поділені на чотири кошики відповідно до клубного рейтингу УЄФА. В кожній з 12-ти груп у підсумку опиниться по одному представнику від кожного кошика. Український представник опинився у кошику №4.

При цьому традиційно в одній групі не можуть бути команди з однієї асоціації, також «Зоря», яка потрапила до четвертого кошика, не зможе перетнутись з представником Росії через окупацію Криму та розв’язану на Донбасі війну.

Результати жеребкування

Група А

«Рома» (Італія)

«Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія)

ЧФР «Клуж» (Румунія)

ЦСКА (Софія, Болгарія)

Група В

«Арсенал» (Лондон, Англія)

«Рапід» (Відень, Австрія)

«Мьольде» (Норвегія)

«Дандалк» (Ірландія)

Група С

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина)

«Славія» (Прага, Чехія)

«Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль)

«Ніцца» (Франція)

Група D

«Бенфіка» (Лісабон, Португалія)

«Стандард» (Льєж, Бельгія)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія)

«Лех» (Познань, Польща)

Група Е

ПСВ (Ейндховен, Нідерланди)

ПАОК (Салоніки, Греція)

«Ґранада» (Іспанія)

«Омонія» (Кіпр)

Група F

«Наполі» (Неаполь, Італія)

«Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія)

АЗ (Алкмар, Нідерланди)

«Рієка» (Хорватія)

Група G

«Спортінґ» (Браґа, Португалія)

«Лестер Сіті» (Англія)

АЕК (Афіни, Греція)

«Зоря» (Луганськ, Україна)

Група Н

«Селтік» (Ґлазґо, Шотландія)

«Спарта» (Прага, Чехія)

«Мілан» (Італія)

«Лілль» (Франція)

Група І

«Вільярреал» (Іспанія)

«Карабах» (Адам, Азербайджан)

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

«Сівваспор» (Туреччина)

Група J

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія)

«Лудоґорец» (Болгарія)

ЛАСК (Лінц, Австрія)

«Антверпен» (Бельгія)

Група К

ЦСКА (Моква, РФ)

«Динамо» (Заґреб, Хорватія)

«Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди)

«Вольфсберґер» (Австрія)

Група L

«Ґент» (Бельгія)

«Црвена Звезда» (Белград, Сербія)

«Гоффенгайм» (Німеччина)

«Слован» (Ліберець, Чехія)

Базові дати матчів групового турніру Ліги Європи: 1-й тур – 22 жовтня; 2-й тур – 29 жовтня; 3-й тур – 5 листопада; 4-й тур – 26 листопада; 5-й тур – 3 грудня; 6-й тур – 10 грудня.