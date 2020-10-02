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    Ліга Європи: сенсація у Лісабоні, виліт «Вольфсбурга», погром у Лондоні і решта матчів плей-оф (відео)

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    Нападник&nbsp;&laquo;Тоттнем Готспур&raquo; Гаррі Кейн відзначився хет-триком у воротар&nbsp;&laquo;Маккабі&raquo; - Ліга Європи: сенсація у Лісабоні, виліт «Вольфсбурга», погром у Лондоні і решта матчів плей-оф (відео)
    Нападник «Тоттнем Готспур» Гаррі Кейн відзначився хет-триком у воротар «Маккабі»
    Світлина - The Guardian

    Визначилися усі учасники групової стадії турніру

    1 жовтня у Європі відбувалися поєдинки раунду плей-оф кваліфікації футбольної Ліги Європи. Окрім протистояння між португальським «Ріу Аве» та італійським «Міланом», яке завершилося драматичною серією пенальті, відбулося ще 20 матчів.

    Ліга Європи. Кваліфікація. Раунд плей-оф

    ЧФР «Клуж» (Румунія) – КуПС (Фінляндія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Маріо Рондон (5). 2:0 – Ґабріель Дебелюх (42). 3:0 – Маріо Рондон (56). 3:1 – Анікпено Удо (90+1)

    «Арарат» (Єреван, Вірменія) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 1:2

    Голи: 0:1 – Катай (45). 0:2 – Фальчінеллі (60). 1:2 – Маїлсон Ліма (72)

    «Шарлеруа» (Бельгія) – «Лех» (Познань, Польща) – 1:2

    Голи: 0:1 – Даніель Рамірес (34). 0:2 – Тимотеуш Пухач (42). 1:2 – Мамаду Фалл (56)

    «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – «Флора» (Таллінн, Естонія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Маріо Ґаврановіч (11). 2:0 – Аріян Адемі (26). 2:1 – Власій Синявський (65). 3:1 – Аріян Адемі (87)

    «Слован» (Ліберець, Чехія) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 1:0

    Гол: 1:0 – Камсо Мара (90+5, з пенальті)

    «Мальме» (Швеція) – «Ґранада» (Іспанія) – 1:3

    Голи: 0:1 – Мачіс (30). 1:1 – Барґет (45). 1:2 – Антоніо Пуертас (58). 1:3 – Янґель Еррера (85)

    «Русенборґ (Тронгейм, Норвегія) – ПСВ (Ейндговен, Нідерланди) – 0:2

    Голи: 0:1 – Загаві (22). 0:2 – Ґакпо (61)

    «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Вікторія» (Пльзень, Чехія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Жосуе (4, з пенальті)

    «Динамо» (Брест, Білорусь) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Елвіс Ману (73). 0:2 – Марін Іхіньо (79)

    «Копенгаґен» (Данія) – «Рієка» (Хорватія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Анкерсен (20, автогол)

    «Сараєво» (Боснія і Герцеґовина) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Одсонн Едуард (70)

    «Леґія» (Варшава, Польща) – «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – 0:3

    Голи: 0:1 – Патрік Андраде (50). 0:2 – Абделла Зубір (62). 0:3 – Філіп Озобіч (70)

    «Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Фехервар» (Угорщина) – 3:1

    Голи: 0:1 – Неманья Ніколіч (10). 1:1 – Ніколя Ґаворі (51). 2:1 – Селім Амалла (77, з пенальті). 3:1 – Селім Амалла (85, з пенальті)

    «Базель» (Швейцарія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 1:3

    Голи: 1:0 – Артур (54, з пенальті). 1:1 – Тьяґу Родріґеш (72). 1:2 – Тьяґу Родріґеш (88). 1:3 – Ахмед Ахмедов (90+7)

    «Дандалк» (Ірландія) – «Клаксвік» (Фарери) – 3:1

    Голи: 1:0 – Шейн Мюррей (33). 2:0 – Даніель Клері (48). 2:1 – Мідтскоґен (66). 3:1 – Даніель Келлі (77)

    «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – «Тирана» (Албанія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Фасснахт (42). 2:0 – Нсаме (52). 3:0 – Нсаме (64)

    АЄК (Афіни, Греція) – «Вольфсбурґ» (Німеччина) – 2:1

    Голи: 0:1 – Адмір Мехмеді (45+1). 1:1 – Андре Сімоеш (64). 1:2 – Ансаріфард (90+4)

    «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Ґалатасарай» (Стамбул, Туреччина) – 2:1

    Голи: 1:0 – Скотт Арфілд (52). 2:0 – Джеймс Таварньєр (59). 2:1 – Маркао (87)

    «Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:4

    Голи: 0:1 – Траунер (14). 1:1 – Тьяґу Томаш (42). 1:2 – Марко Раґуц (58). 1:3 – Міхорль (65). 1:4 – Андреас Ґрубер (69)

    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) – 7:2

    Голи: 1:0 – Гаррі Кейн (2). 1:1 – Тьяррон Чері (17). 2:1 – Лукас Моура (21). 3:1 – Ло Сельсо (37). 4:1 – Ло Сельсо (40). 4:2 – Микита Рукавиця (52, з пенальті). 5:2 – Гаррі Кейн (56, з пенальті). 6:2 – Гаррі Кейн (74). 7:2 – Деле Алі (90+1)

    Жеребкування групового турніру Ліги Європи відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 14:00 за київським часом. Україна в групі буде представлена луганською «Зорею», яка пробилася в турнір напряму, як бронзовий призер чемпіонату. Ковалівський «Колос» і чернігівська «Десна» програли в третьому раунді кваліфікації, хорватській «Рієці» та німецькому «Вольфсбурґу» відповідно.

    Ліга Європи ФК АЕК ФК Леґія (Варшава) ФК Тоттнем Готспур Гаррі Кейн ФК «Динамо» (Брест) ФК Динамо (Загреб) Еран Загаві ФК «Селтік» ФК «Базель» ФК ЛАСК ФК ЦСКА (Софія) ЧФР «Клуж» Маріо Рондон «Ґалатасарай» Тьяґу Родріґеш ФК АПОЕЛ (Нікосія) ФК «Янґ Бойз» ФК «Црвена Звезда» ФК «Рієка» ФК «Мальме» ФК «Вольфсбурґ» Адмір Мехмеді ФК «Копенгаґен» Маріо Ґаврановіч Аріян Адемі ФК «Лех» (Познань) ФК «Фехервар» ФК «Карабах» ФК «Спортінґ» (Лісабон) ФК «Стандард» (Льєж) ФК «Рейнджерс» ФК «Лудоґорец» Одсонн Едуард Марко Раґуц Лукас Моура Деле Аллі ФК «Слован» (Ліберець) ФК «Вікторія» (Пльзень) Неманья Ніколіч ФК «Ґранада» ФК «Клаксвік» ФК «Маккабі» (Хайфа) Тьяррон Чері Джовані Ло Сельсо Микита Рукавиця Тьяґу Томаш Андреас Ґрубер Скотт Арфілд Джеймс Таварньєр Андре Сімоеш ФК «Тирана» ФК «Дандалк» Шейн Мюррей Даніель Клері Даніель Келлі Ахмед Ахмедов Ніколя Ґаворі Селім Амалла Патрік Андраде Абделла Зубір Філіп Озобіч ФК «Сараєво» Елвіс Ману Марін Іхіньо ФК «Хапоель» (Беєр-Шева) Антоніо Пуертас Янґель Еррера Камсо Мара ФК «Флора» (Таллінн) Власій Синявський ФК «Шарлеруа» Даніель Рамірес Тимотеуш Пухач Мамаду Фалл Маїлсон Ліма ФК «Арарат» (Єреван) Ґабріель Дебелюх Анікпено Удо
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