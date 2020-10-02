Ліга Європи: сенсація у Лісабоні, виліт «Вольфсбурга», погром у Лондоні і решта матчів плей-оф (відео)



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Нападник «Тоттнем Готспур» Гаррі Кейн відзначився хет-триком у воротар «Маккабі» Світлина - The Guardian

Визначилися усі учасники групової стадії турніру

1 жовтня у Європі відбувалися поєдинки раунду плей-оф кваліфікації футбольної Ліги Європи. Окрім протистояння між португальським «Ріу Аве» та італійським «Міланом», яке завершилося драматичною серією пенальті, відбулося ще 20 матчів.

Ліга Європи. Кваліфікація. Раунд плей-оф

ЧФР «Клуж» (Румунія) – КуПС (Фінляндія) – 3:1

Голи: 1:0 – Маріо Рондон (5). 2:0 – Ґабріель Дебелюх (42). 3:0 – Маріо Рондон (56). 3:1 – Анікпено Удо (90+1)

«Арарат» (Єреван, Вірменія) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – 1:2

Голи: 0:1 – Катай (45). 0:2 – Фальчінеллі (60). 1:2 – Маїлсон Ліма (72)

«Шарлеруа» (Бельгія) – «Лех» (Познань, Польща) – 1:2

Голи: 0:1 – Даніель Рамірес (34). 0:2 – Тимотеуш Пухач (42). 1:2 – Мамаду Фалл (56)

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) – «Флора» (Таллінн, Естонія) – 3:1

Голи: 1:0 – Маріо Ґаврановіч (11). 2:0 – Аріян Адемі (26). 2:1 – Власій Синявський (65). 3:1 – Аріян Адемі (87)

«Слован» (Ліберець, Чехія) – АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – 1:0

Гол: 1:0 – Камсо Мара (90+5, з пенальті)

«Мальме» (Швеція) – «Ґранада» (Іспанія) – 1:3

Голи: 0:1 – Мачіс (30). 1:1 – Барґет (45). 1:2 – Антоніо Пуертас (58). 1:3 – Янґель Еррера (85)

«Русенборґ (Тронгейм, Норвегія) – ПСВ (Ейндговен, Нідерланди) – 0:2

Голи: 0:1 – Загаві (22). 0:2 – Ґакпо (61)

«Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Вікторія» (Пльзень, Чехія) – 1:0

Гол: 1:0 – Жосуе (4, з пенальті)

«Динамо» (Брест, Білорусь) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 0:2

Голи: 0:1 – Елвіс Ману (73). 0:2 – Марін Іхіньо (79)

«Копенгаґен» (Данія) – «Рієка» (Хорватія) – 0:1

Гол: 0:1 – Анкерсен (20, автогол)

«Сараєво» (Боснія і Герцеґовина) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 0:1

Гол: 0:1 – Одсонн Едуард (70)

«Леґія» (Варшава, Польща) – «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – 0:3

Голи: 0:1 – Патрік Андраде (50). 0:2 – Абделла Зубір (62). 0:3 – Філіп Озобіч (70)

«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Фехервар» (Угорщина) – 3:1

Голи: 0:1 – Неманья Ніколіч (10). 1:1 – Ніколя Ґаворі (51). 2:1 – Селім Амалла (77, з пенальті). 3:1 – Селім Амалла (85, з пенальті)

«Базель» (Швейцарія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 1:3

Голи: 1:0 – Артур (54, з пенальті). 1:1 – Тьяґу Родріґеш (72). 1:2 – Тьяґу Родріґеш (88). 1:3 – Ахмед Ахмедов (90+7)

«Дандалк» (Ірландія) – «Клаксвік» (Фарери) – 3:1

Голи: 1:0 – Шейн Мюррей (33). 2:0 – Даніель Клері (48). 2:1 – Мідтскоґен (66). 3:1 – Даніель Келлі (77)

«Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – «Тирана» (Албанія) – 3:0

Голи: 1:0 – Фасснахт (42). 2:0 – Нсаме (52). 3:0 – Нсаме (64)

АЄК (Афіни, Греція) – «Вольфсбурґ» (Німеччина) – 2:1

Голи: 0:1 – Адмір Мехмеді (45+1). 1:1 – Андре Сімоеш (64). 1:2 – Ансаріфард (90+4)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Ґалатасарай» (Стамбул, Туреччина) – 2:1

Голи: 1:0 – Скотт Арфілд (52). 2:0 – Джеймс Таварньєр (59). 2:1 – Маркао (87)

«Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:4

Голи: 0:1 – Траунер (14). 1:1 – Тьяґу Томаш (42). 1:2 – Марко Раґуц (58). 1:3 – Міхорль (65). 1:4 – Андреас Ґрубер (69)

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) – 7:2

Голи: 1:0 – Гаррі Кейн (2). 1:1 – Тьяррон Чері (17). 2:1 – Лукас Моура (21). 3:1 – Ло Сельсо (37). 4:1 – Ло Сельсо (40). 4:2 – Микита Рукавиця (52, з пенальті). 5:2 – Гаррі Кейн (56, з пенальті). 6:2 – Гаррі Кейн (74). 7:2 – Деле Алі (90+1)

Жеребкування групового турніру Ліги Європи відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 14:00 за київським часом. Україна в групі буде представлена луганською «Зорею», яка пробилася в турнір напряму, як бронзовий призер чемпіонату. Ковалівський «Колос» і чернігівська «Десна» програли в третьому раунді кваліфікації, хорватській «Рієці» та німецькому «Вольфсбурґу» відповідно.