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    Львів у жовтні прийме матч збірної України з регбі-15 на чемпіонаті Європи

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    Фото ФРУ - Львів у жовтні прийме матч збірної України з регбі-15 на чемпіонаті Європи
    Фото ФРУ

    Поєдинок відбудеться 13-го числа другого місяця осені

    Прем’єрний матч за участю підопічних Валерія Кочанова у межах чемпіонату Європи з регбі-15 сезону-2018/19 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» відбудеться у Львові.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

    Саме львівська регбійна арена «Юність» 13 жовтня прийме поєдинок між національними чоловічими збірними України та Люксембургу.

    Початок гри о 14:00. Вхід вільний.

    Цьогоріч українська дружина також зіграє на виїзді з угорцями. Проведення матчу заплановано на 10 листопада.

    До Вашої уваги повний календар ігор української команди у дивізіоні «Конференція 1 «Північ».

    13.10.2018
    Україна – Люксембург

    10.11.2018
    Угорщина – Україна

    20.04.2019
    Молдова – Україна

    18.05.2019
    Україна – Швеція

    Раніше повідомлялося, що збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною.

    чемпіонат Європи Львів Збірна України регбі
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