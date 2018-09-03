Львів у жовтні прийме матч збірної України з регбі-15 на чемпіонаті Європи



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Фото ФРУ

Поєдинок відбудеться 13-го числа другого місяця осені

Прем’єрний матч за участю підопічних Валерія Кочанова у межах чемпіонату Європи з регбі-15 сезону-2018/19 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» відбудеться у Львові.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.

Саме львівська регбійна арена «Юність» 13 жовтня прийме поєдинок між національними чоловічими збірними України та Люксембургу.

Початок гри о 14:00. Вхід вільний.

Цьогоріч українська дружина також зіграє на виїзді з угорцями. Проведення матчу заплановано на 10 листопада.

До Вашої уваги повний календар ігор української команди у дивізіоні «Конференція 1 «Північ».

13.10.2018

Україна – Люксембург

10.11.2018

Угорщина – Україна

20.04.2019

Молдова – Україна

18.05.2019

Україна – Швеція

Раніше повідомлялося, що збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною.