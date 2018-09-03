Львів у жовтні прийме матч збірної України з регбі-15 на чемпіонаті Європи
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Поєдинок відбудеться 13-го числа другого місяця осені
Прем’єрний матч за участю підопічних Валерія Кочанова у межах чемпіонату Європи з регбі-15 сезону-2018/19 у дивізіоні «Конференція 1 «Північ» відбудеться у Львові.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації регбі України.
Саме львівська регбійна арена «Юність» 13 жовтня прийме поєдинок між національними чоловічими збірними України та Люксембургу.
Початок гри о 14:00. Вхід вільний.
Цьогоріч українська дружина також зіграє на виїзді з угорцями. Проведення матчу заплановано на 10 листопада.
До Вашої уваги повний календар ігор української команди у дивізіоні «Конференція 1 «Північ».
13.10.2018
Україна – Люксембург
10.11.2018
Угорщина – Україна
20.04.2019
Молдова – Україна
18.05.2019
Україна – Швеція
Раніше повідомлялося, що збірна України з регбі-15 восени зустрінеться з Люксембургом та Угорщиною.