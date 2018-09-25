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    Львівські «Карпати» впевнено крокують в 1/8 фіналу Кубку України

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    Фото ФК &laquo;Карпати&raquo; - Львівські «Карпати» впевнено крокують в 1/8 фіналу Кубку України
    Фото ФК «Карпати»

    У третьому раунді «зелено-білі» не залишили шансів «Сумам»

    «Карпати» стали дев’ятим учасником 1/8 фіналу футбольного Кубку України сезону-2018/19.

    У матчі третього раунду львів’яни на виїзді не залишили шансів клубу «Суми».

    У першому таймі за гостей відзначився Гололюк, а у другому Варгас і Гуцуляк лише підтвердили силу колективу з Прем’єр-ліги.

    Інші матчі 1/16 фіналу відбудуться у середу, 26 вересня.

    Кубок України з футболу сезону-2018/19

    1/16 фіналу

    ПФК «Суми» – «Карпати» – 0:3 (0:1)

    Голи: 0:1 – Голодюк (32), 0:2 – Варгас (57), 0:3 – Гуцуляк (73)

    «Карпати»: Кучинський, Мірошніченко, Ковтун, Мегремич, Лебеденко, Голодюк, Вербний, Карраскаль, Мендес, Варгас, Понде. Запасні: Пеньков, Федецький, Бородай, Кльоц, Ді Франко, М’якушко, Гуцуляк.

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