Львівські «Карпати» впевнено крокують в 1/8 фіналу Кубку України
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Розсилка
Фото ФК «Карпати»
У третьому раунді «зелено-білі» не залишили шансів «Сумам»
«Карпати» стали дев’ятим учасником 1/8 фіналу футбольного Кубку України сезону-2018/19.
У матчі третього раунду львів’яни на виїзді не залишили шансів клубу «Суми».
У першому таймі за гостей відзначився Гололюк, а у другому Варгас і Гуцуляк лише підтвердили силу колективу з Прем’єр-ліги.
Інші матчі 1/16 фіналу відбудуться у середу, 26 вересня.
Кубок України з футболу сезону-2018/19
1/16 фіналу
ПФК «Суми» – «Карпати» – 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Голодюк (32), 0:2 – Варгас (57), 0:3 – Гуцуляк (73)
«Карпати»: Кучинський, Мірошніченко, Ковтун, Мегремич, Лебеденко, Голодюк, Вербний, Карраскаль, Мендес, Варгас, Понде. Запасні: Пеньков, Федецький, Бородай, Кльоц, Ді Франко, М’якушко, Гуцуляк.