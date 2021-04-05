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    Макгрегор створив іменний пояс і хоче його розіграти

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    Конор Макгрегор хоче розігрувати іменний пояс - Макгрегор створив іменний пояс і хоче його розіграти
    Конор Макгрегор хоче розігрувати іменний пояс
    Фото з відкритих джерел

    Колишній чемпіон світу очікує схвалення і дозволу від ліги єдиноборств UFC

    Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор створив власний іменний пояс. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях показав, як він виглядатиме. Тепер він очікує, коли ліга його схвалить, і сподівається, що йому дозволять його розіграти вже в наступному поєдинку.

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    Публикация от The Mac Life (@themaclifeofficial)

    Очікується, що наступний поєдинок Макгрегор проведе з колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Дастіном Пор’є. Бій заплановано на 10 липня 2021 року.

    Це буде третій поєдинок Конора Макгрегора і Дастіна Пор’є. У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому поєдинку, який пройшов в січні 2021 року, Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора в другому раунді.

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      Теги: Конор МакГрегор UFC
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