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    Макгрегор і Пор’є підписали контракт на поєдинок

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    Конор Макгрегор (праворуч) вже тричі оголошував про завершення кар'єри, але гроші повертали його в октагон - Макгрегор і Пор’є підписали контракт на поєдинок
    Конор Макгрегор (праворуч) вже тричі оголошував про завершення кар'єри, але гроші повертали його в октагон
    Фото з відкритих джерел

    Третій бій між видатними легковаговиками пройде 10 липня

    Слідом за Дастіном Пор’є, підтвердив дату поєдинку і колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор. Бій між ними пройде 10 липня.

    «Бій заброньовано. 10 липня ви побачите, хто такий Макгрегор. Внесу корективи і повністю знищу», – написав ірландець на своїй сторінці в «Твіттері».

    Поєдинок Конора Макгрегора з Дастіном Пор’є стане головним на турнірі UFC 264.

    Перша зустріч бійців відбулася ще в 2014 році. Тоді ірландець нокаутував суперника вже в першому раунді. Другий поєдинок Макгрегор – Пор’є пройшов у січні 2021 року. Цього разу перемогу здобув Пор’є, нокаутувавши суперника в другому раунді.

    Заради цього бою Дастін відмовився від титульного поєдинку.

    Конор вже тричі оголошував про завершення кар’єри. Проте кожного разу, 2016-го, 2019-го та 2020-го роках повертався в октагон. З часу, коли його оголосили найкращим бійцем пройшло вже 7 років. В останніх шести поєдинках ірландець зазнав три поразки.

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    Теги: Конор МакГрегор ММА
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