Стала відома дата бою в змішаних єдиноборствах між Пор’є і Макгрегором

Американський боєць відмовився від титульного бою заради більш касової зустрічі з Конором

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Дастін Пор’е написав у соцмережах, що перемовини про третій бій з ірландцем Конором Макгрегором близькі до завершення.

«10 липня», – повідомив Пор’е в «Твіттері».

В першому бою, який відбувся восени 2014 року, Макгрегор нокаутував Пор’е в першому раунді. У другому поєдинку в січні 2021 року американець нокаутував ірландця в другому раунді.

Раніше Дастін відмовився від титульного поєдинку заради нової зустрічі з Конором.

На рахунку 32-річного Пор’е 34 бої в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 27 перемог і зазнав шість поразок. У його ровесника Макгрегора 22 перемоги і п'ять поразок.

За вакантний титул поборються Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер. Поєдинок відбудеться в травні 2021 року.