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    Стала відома дата бою в змішаних єдиноборствах між Пор’є і Макгрегором

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    Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегора в другому раунді - Стала відома дата бою в змішаних єдиноборствах між Пор’є і Макгрегором
    Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегора в другому раунді
    Фото з відкритих джерел

    Американський боєць відмовився від титульного бою заради більш касової зустрічі з Конором

    Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Дастін Пор’е написав у соцмережах, що перемовини про третій бій з ірландцем Конором Макгрегором близькі до завершення.

    «10 липня», – повідомив Пор’е в «Твіттері».

    В першому бою, який відбувся восени 2014 року, Макгрегор нокаутував Пор’е в першому раунді. У другому поєдинку в січні 2021 року американець нокаутував ірландця в другому раунді.

    Раніше Дастін відмовився від титульного поєдинку заради нової зустрічі з Конором.

    На рахунку 32-річного Пор’е 34 бої в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 27 перемог і зазнав шість поразок. У його ровесника Макгрегора 22 перемоги і п'ять поразок.

    За вакантний титул поборються Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер. Поєдинок відбудеться в травні 2021 року.

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    Теги: Конор МакГрегор Дастін Пор'є UFC
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