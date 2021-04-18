Малиновський красенем-голом прибив «Ювентус»

«Аталанта» перемогла конкурента в боротьбі за медалі чемпіонату Італії

Команда Руслана Малиновського «Аталанта» перемогла в матчі туре чемпіонату Італії, в якому зустрічалася з чинним чемпіоном «Ювентусом». Єдиний гол у матчі забив український легіонер команди з Бергамо Руслан Малиновський.

В кінці зустрічі достатньо млявої гри Руслан отримав м’яч на підступах до штрафного, прицілився і пробив по воротах. Не без допомоги когось із захисників «шкіряна куля» дезорієнтувала воротаря «Юве» і влетіла у ворота.

27-річний українець вийшов на поле на 72-й хвилині, а на 87-й відзначився. Це четвертий гол Малиновського в 29 матчах поточного сезону чемпіонату Італії. Також на його рахунку вісім ассистов.

Це п’ята поспіль перемога «Аталанти» в чемпіонаті. Вона відстає на два очки від «Мілана», який іде другим, і десятьма поступається лідеру «Інтеру».